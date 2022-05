Emirates: con My Emirates Pass Summer Edition più offerte a Dubai per l’estate 2022

Emirates informa: “La carta d’imbarco Emirates è più di un documento di viaggio o un ricordo, è anche la chiave per le offerte più cool a Dubai quest’estate. Per cinque mesi, dal 01 maggio al 30 settembre, Emirates sta sbloccando ancora più offerte per tutti i suoi clienti che arrivano o si fermano a Dubai con il My Emirates Summer Pass.

I clienti Emirates possono semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di punti vendita, di svago e di ristorazione per godere di sconti in tutta Dubai. Inoltre, durante il mese di maggio, coloro che atterrano a Dubai possono godere di una crociera gratuita a Dubai Marina, che offre una vista panoramica impareggiabile di uno degli skyline più iconici della città dal Golfo Arabico.

La prenotazione anticipata non è richiesta per il biglietto gratuito valido un’ora del tour della Marina Sightseeing Cruise. Il cliente Emirates deve solo mostrare una carta d’imbarco valida, sia digitale che cartacea, allo sportello di biglietteria il giorno di utilizzo, così come un documento d’identità. La crociera è valida solo dal 01 al 31 maggio tra le 10 e le 16″.

“I residenti e i cittadini degli Emirati Arabi Uniti che tornano a casa a Dubai con Emirates durante il periodo promozionale possono anche beneficiare delle agevolazioni di My Emirates Summer Pass. Gli amici e la famiglia in visita possono anche approfittare delle offerte presso gli outlet delle migliori marche come Calvin Klein e Tommy Hilfiger o fare un salto da Bath & Body Works. Le famiglie possono combattere il calore estivo all’Atlantis Aquaventure o provare attrazioni adrenaliniche e da brivido all’IMG world of Adventure.

Le coppie che apprezzerebbero un tranquillo pomeriggio in un centro benessere possono provare la Sofitel Spa con L’Occitane o cercare l’orice arabo al tramonto durante un safari privato nel deserto con Arabian Adventures.

Una vacanza a Dubai non è completa senza un giro in autobus turistico della città, che è ammissibile per lo sconto o un giro nello storico Dubai Creek su una crociera, per poi risparmiare fino al 20 per cento su cibi e bevande in uno qualsiasi degli Hotel Rove. Accor Hotels offre anche il 20 per cento di sconto su cibi e bevande quando viene presentato il My Emirates Pass”, prosegue Emirates.

I dettagli delle offerte possono essere trovati su www.emirates.com/myemiratespass.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)