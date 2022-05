Il Fiat G91 e la Pattuglia Acrobatica Nazionale protagonisti a Volandia

Oggi a Volandia, in concomitanza con il roll-out del G91 PAN, si è svolta la Conferenza “PAN. Le origini, il presente e il futuro“.

E’ stato un incontro molto intenso, interessante ed avvincente, con molti interventi di alto livello. Durante la conferenza è stata ricordata la storia della nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale, dalle origini fino ad oggi.

Dopo un’interessante introduzione, durante la quale il Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini ha ripercorso i 60 anni delle Frecce Tricolori, si sono avvicendati diversi oratori alternando temi storici ed argomenti più tecnici.

Il primo intervento è stato quello del Col. Pil. Assenzio Gaddoni, autore del Libro Biografia “GENERALE BRIGATA AEREA MARIO SQUARCINA L’ARTEFICE DELLE FRECCE TRICOLORI”, in memoria del Generale di Brigata Aerea Mario Squarcina. Basandosi su una ricca documentazione, su testimonanze e ricordi, ha raccontato la storia del Gen. B.A. Squarcina, dagli esordi fino ad arrivare agli anni in cui Squarcina è stato leader e primo Comandante delle Frecce Tricolori. Un doveroso riconoscimento a colui che è stato l’artefice delle Frecce Tricolori.

A seguire è stata la volta del Prof. Massimo Ferrari, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha tracciato la storia del Fiat G91, dalla nascita allo sviluppo, fino al suo impiego come velivolo della P.A.N.

La conferenza è proseguita con due testimonianze importanti, da parte di persone che hanno vissuto la PAN come Piloti. Il Comandante Angelo Boscolo ha ricordato la sua esperienza nella Pattuglia Acrobatica sul G91 PAN, dove ha volato come Pony 10 (Solista), anche sull’esemplare inaugurato oggi ed ora esposto a Volandia. In seguito la testimonianza di un altro Solista della PAN, il Comandante Maurizio Guzzetti, che durante la sua carriera nella Pattuglia ha volato sul successore del G91, l’MB339.

Il Comandante Giacomo Iannelli, Pilota collaudatore Divisione Velivoli di Leonardo, ha approfondito gli aspetti tecnici dei velivoli della PAN.

Ha concluso il Generale di Divisione Aerea Gianpaolo Miniscalco, ex Comandante della PAN e ora Direttore Generale dell’Aero Club d’Italia, che con la sua testimonianza ha voluto evidenziare l’importanza del Pilota e dell’Aeromobile, ma anche del programma acrobatico che il pubblico andrà ad apprezzare.

Inoltre, non va dmenticata l’importanza del team: la PAN è una squadra affiatata dove ognuno collabora alla perfetta riuscita del programma acrobatico, ma soprattutto dove ognuno ha una estrema fiducia degli altri componenti della formazione. In chiusura un doveroso accenno al futuro della PAN, con quello che sarà il successore dell’MB339, il nuovo Leonardo M345.

Al termine della manifestazione è stato inaugurato il Fiat G91 PAN (MM6244) che ora entra ufficialmente a far parte di Volandia.

Il G91 di Volandia arriva dal Museum of Flight di Seattle. In seguito ad un lungo trasferimento via nave ha raggiunto il Museo, dove i volontari di Volandia e gli studenti dell’Istituto Tecnico Maxwell di Milano hanno svolto un pregevole lavoro di restauro per riportarlo al suo splendore.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo: Erika Brambilla)