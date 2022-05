Qantas Group: ripresa sostenuta della domanda di viaggi

Qantas Group sta assistendo a una forte e sostenuta ripresa della domanda di viaggi. “Il ritorno della domanda domestica al di sopra delle aspettative, la solida performance internazionale e il forte contributo di Qantas Loyalty e Freight hanno determinato livelli significativi di free cash flow positivo nel trimestre. Sulla base dell’andamento delle negoziazioni e delle prenotazioni, si prevede che il free cash flow aumenterà ulteriormente nel 4Q22.

La crescita dei ricavi durante il terzo trimestre ha portato a una rapida riduzione del debito netto del Gruppo, da 5,5 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021 a 4,5 miliardi di dollari entro la fine di aprile 2022, al di sotto dei livelli pre-COVID. Ciò si confronta con un picco di oltre 6,4 miliardi di dollari al culmine della chiusura delle frontiere. Sulla base delle attuali condizioni di mercato, si prevede che l’indebitamento netto raggiungerà il livello più basso dell’intervallo target del Gruppo entro la fine del FY22.

Mentre il Gruppo prevede ancora di registrare una significativa full year Underlying EBIT loss per l’esercizio 22, l’attività è sulla buona strada per un 2H22 Underlying EBITDA compreso tra $450 milioni e $550 milioni, sulla base delle attuali aspettative”, afferma Qantas Group.

“Group Domestic dovrebbe essere EBIT positive nel 4Q22 e Group International è sulla buona strada per la piena ripresa. Insieme ai vantaggi del programma di trasformazione da 1 miliardo di dollari a livello aziendale, questa traiettoria supporta il ritorno del Gruppo alla redditività nell’esercizio 23.

Tutte le categorie di viaggi domestici stanno andando bene. La domanda leisure è molto forte. Il rimbalzo dei viaggi business è stato al di sopra delle aspettative. Con la riapertura dell’Australia occidentale all’inizio di marzo e il ritorno dei voli est-ovest, la quota di mercato domestica complessiva del Gruppo è aumentata e dovrebbe essere del 70% tra i due principali concorrenti.

La domanda di viaggi internazionali continua a riprendersi, in particolare con l’allentarsi di ulteriori restrizioni. La rimozione dell’obbligo di test pre-volo dell’Australia e l’apertura anticipata dei confini della Nuova Zelanda hanno fornito vento favorevole nel mese di aprile.

Le prenotazioni per mercati come Londra, Los Angeles, Sud Africa e Bali sono tutte al di sopra dei livelli pre-COVID e Jetstar ha riavviato oltre il 60% delle sue rotte internazionali poiché sono state riaperte altre destinazioni per il tempo libero in Asia.

Qantas Loyalty ha continuato a ottenere ottimi risultati, con nuovi partner del programma.

La posizione di copertura del Gruppo ha fornito una protezione significativa dal recente aumento dei prezzi del petrolio, dando il tempo di adeguare la propria capacità, orari e tariffe in risposta.

La capacità domestica del gruppo dovrebbe essere del 105% rispetto ai livelli pre-COVID nel quarto trimestre dell’esercizio 22, salendo a circa il 110% (rivisto al ribasso da circa il 115%) per il primo trimestre dell’esercizio 23. La capacità internazionale del gruppo dovrebbe essere di poco inferiore al 50% entro la fine del quarto trimestre, salendo a circa il 70% nel primo trimestre dell’esercizio 23.

Da quando ha pubblicato il suo Piano d’azione per il clima nel marzo 2022, il Gruppo ha riscontrato una risposta positiva da parte dell’industria in merito ai suoi obiettivi sui SAF”, prosegue Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Dopo alcune false partenze, stiamo finalmente assistendo a una ripresa sostenuta della domanda di viaggi. La ripresa del traffico business è stata più rapida di quanto ci aspettassimo. Ora siamo a circa l’85% dei livelli pre-COVID per i domestic corporate travel. Come previsto, il volo internazionale è più lento a riprendersi perché diversi mercati rimangono chiusi o fortemente limitati. Ma rotte chiave come Londra, Los Angeles e Johannesburg stanno andando al di sopra dei livelli pre-COVID e i primi segnali sulle nostre nuove rotte dirette verso India, Europa e Corea sono molto positivi.

Con la capacità totale del Gruppo che si dirige verso il 100% e oltre, così come la crescita delle nostre divisioni Loyalty e Freight, stiamo reclutando in linea con la domanda. Abbiamo oltre 2.500 ruoli da ricoprire nei prossimi 12 mesi e abbiamo già ricevuto più di 20.000 candidature nelle ultime otto settimane. La nostra strategia è stata quella di ristrutturare l’attività in modo da poter sopravvivere alla pandemia e poi riprenderci rapidamente quando i viaggi si saranno normalizzati. Ecco perché ridurre i costi era assolutamente cruciale”.

