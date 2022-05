News Brevi – 02.05.2022

UNITED OFFRE COCKTAIL SPIRTZ SUI VOLI PER L’ITALIA – United offrirà complimentary Spritz Society premium sparkling cocktails a bordo di voli selezionati per l’Italia. Questi nuovi cocktail saranno disponibili sui voli stagionali ampliati di United tra Chicago e Milano a partire dal 6 maggio e sui voli estivi della compagnia aerea tra New York/Newark e Roma a partire dal 26 maggio. I clienti possono anche acquistare Spritz Society cocktails per $2 nelle Chicago O’Hare and Newark United ClubSM locations durante il primo mese da quando saranno disponibili a bordo da quell’aeroporto. Le bevande spritz sono nate nella regione italiana del Veneto alla fine del 1800 e sono diventate popolari negli ultimi anni. “Gli spritz sono diventati sinonimo di estate e offrono un assaggio d’Europa. Data l’origine della bevanda, abbiamo pensato a quale posto migliore per servirli se non a bordo dei nostri voli per l’Italia”, ha affermato Luc Bondar, United Vice President Marketing & Loyalty and President of Mileage Plus. “I nostri clienti adoreranno tutto di questi cocktail, in particolare il gusto”. “Siamo entusiasti di lavorare con United per rendere Spritz Society disponibile ai propri clienti in lounge selezionate e su due rotte stagionali italiane”, ha affermato Ben Soffer, fondatore e CEO di Spritz Society. “Spritz Society dà una svolta divertente al classico cocktail italiano ed è fatto con vino vero, sapori veri e ingredienti veri: è la bevanda perfetta per migliorare l’esperienza di viaggio italiana con United”. Queste bevande saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato. In omaggio a bordo di due rotte stagionali dagli Stati Uniti all’Italia: 6 maggio – 6 agosto, dal Chicago O’Hare International Airport (ORD) a Milan Malpensa Airport (MXP); 26 maggio – 26 agosto, dal Newark Liberty International Airport (EWR) a Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (FCO). Per l’acquisto ($2) presso le United Club locations: 6 maggio – 6 giugno, Chicago O’Hare; 26 maggio – 26 giugno, Newark.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza, da Alghero a Genova, effettuato ieri con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di un neonato di appena un giorno di vita. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto militare di Alghero ha imbarcato la culla termica con il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto civile di Genova. Una volta giunto sullo scalo ligure, il neonato è stato trasferito in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico “G. Gaslini”. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE ANNUNCIA UNA PROPOSTA MIGLIRATA PER L’ACQUISIZIONE DI SPIRIT – JetBlue ha annunciato di aver migliorato la sua proposta al Board of Directors of Spirit di acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Spirit per $33 in contanti per azione. “La proposta migliorata offre agli azionisti di Spirit sia un valore finanziario superiore che una maggiore certezza rispetto alla Frontier transaction. Prevede un divestiture commitment, un remedy package per affrontare la NEA and regulatory concerns, una reverse break-up fee e un superior, all-cash premium”, afferma JetBlue. “Creando un concorrente domestico delle Big Four, questa transazione offrirebbe vantaggi significativi per i clienti, un valore superiore per gli azionisti di entrambe le compagnie aeree e nuove opportunità per i membri dell’equipaggio combinati”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Siamo fiduciosi di poter completare questa transazione per offrire tariffe più basse e un ottimo servizio a più clienti. Una combinazione JetBlue-Spirit fornirà una maggiore solidità finanziaria e accelererà la crescita dei ricavi e la redditività per gli azionisti JetBlue”. “Gli azionisti di Spirit avrebbero vantaggi con la certezza del nostro sostanziale cash premium, dei regulatory commitments e della protezione della commissione di scioglimento inverso”, ha prodeguito Hayes.

QATAR AIRWAYS CELEBRA L’EID A BORDO E NELLE LOUNGE – Qatar Airways segna la fine del Ramadan e l’inizio dell'”Eid Al Fitr” con celebrazioni speciali a bordo dei suoi aerei e nelle Business Lounge Al Safwa First e Al Mourjan all’Hamad International Airport (HIA), durante i primi tre giorni dell’Eid. Le celebrazioni inizieranno a bordo, dove i passeggeri che viaggiano nelle cabine Premium saranno accolti con una rinfrescante bevanda tradizionale, seguita da un menu à la carte appositamente curato ispirato ai sapori del Medio Oriente. I passeggeri premium riceveranno anche una scatola di “Mamoul”, biscotti con al burro con datteri, un tradizionale dolce presentato in una scatola appositamente progettata. I passeggeri che viaggiano nella cabina Economy potranno godere di una serie di sapori arabi durante il volo, il tutto presentato su un vassoio a tema “Eid” con una fascia per le posate accanto un dolcetto “Mamoul”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo Eid siamo felici di vedere che il viaggio continua a riprendersi e che le persone si stanno riunendo ancora una volta. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori, per scoprire la nostra vasta rete di oltre 140 destinazioni”. Qatar Airways continuerà le celebrazioni presso le lounge Al Safwa First e Al Mourjan Business di HIA, dove i clienti saranno invitati ad assaporare bevande e cibi tipici.