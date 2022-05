IATA: la guerra in Ucraina e Omicron pesano sull’Air Cargo

IATA ha pubblicato i dati di marzo 2022 per i global air cargo markets. che mostrano un calo della domanda. Gli effetti di Omicron in Asia, la guerra Russia-Ucraina e un contesto operativo difficile hanno contribuito al declino.

La cargo demand sta scendendo al di sotto dei livelli pre-COVID-19 e la capacità rimane limitata.

La global demand, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita del 5,2% rispetto a marzo 2021 (-5,4% per le operazioni internazionali). La capacità è stata dell’1,2% superiore a marzo 2021 (+2,6% per le operazioni internazionali). Sebbene questo sia in territorio positivo, si tratta di un calo significativo rispetto all’aumento dell’11,2% su base annua di febbraio. L’Asia e l’Europa hanno subito i maggiori cali di capacità.

La guerra in Ucraina ha portato a un calo della capacità cargo utilizzata per servire l’Europa, poiché diverse compagnie aeree con base in Russia e Ucraina erano attori chiave del cargo. Le sanzioni contro la Russia hanno portato a interruzioni nella produzione. L’aumento dei prezzi del petrolio sta avendo un impatto economico negativo, compreso l’aumento dei costi di spedizione.

Il commercio globale di beni ha continuato a diminuire nel 2022, con l’economia cinese che cresce più lentamente a causa dei blocchi legati al COVID-19 (tra gli altri fattori), e le interruzioni della supply chain amplificate dalla guerra in Ucraina.

“Gli air cargo markets rispecchiano gli sviluppi economici globali. A marzo l’ambiente commerciale ha preso una brutta piega. La combinazione della guerra in Ucraina e della diffusione della variante Omicron in Asia ha portato a un aumento dei costi energetici, a esacerbate interruzioni della supply chain e ha alimentato la pressione inflazionistica. Di conseguenza, rispetto a un anno fa, ci sono meno merci spedite, anche per via aerea. La pace in Ucraina e un cambiamento nella politica COVID-19 della Cina farebbero molto per alleviare i venti contrari del settore. Poiché nessuno dei due appare probabile a breve termine, possiamo aspettarci crescenti sfide per l’air cargo proprio mentre i passenger markets stanno accelerando la loro ripresa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione dell’11,1% dei cargo volumes a marzo 2022, rispetto allo stesso mese del 2021. Questa è stata la più debole di tutte le regioni. Il mercato In Europa è sceso in modo significativo, in calo del 19,7% su base mensile. Ciò è attribuibile alla guerra in Ucraina. Anche la carenza di manodopera e la minore attività manifatturiera in Asia dovuta a Omicron hanno influito sulla domanda. La capacità è diminuita del 4,9% a marzo 2022 rispetto a marzo 2021.

(Ufficio Stampa IATA)