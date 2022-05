Da luglio 2022 i clienti Eurowings beneficeranno del programma Miles & More di Lufthansa Group

A partire da luglio 2022 i clienti di Eurowings beneficeranno esclusivamente di Miles & More, frequent flyer and award program di Lufthansa Group. Di conseguenza, godranno di numerosi vantaggi che generalmente non sono disponibili per i clienti delle compagnie aeree low cost: accumulare e riscattare award miles con circa 40 compagnie aeree partner e più di 150 partner in altre aree, accumulare miglia acquistando in oltre 500 negozi online, riscattare miglia prenotando hotel e auto a noleggio e molto altro ancora.

L’attenzione su Miles & More contribuisce al posizionamento di Eurowings come compagnia aerea di valore per l’Europa, una mossa che va anche di pari passo con l’espansione paneuropea della sua attività di volo.

“Eurowings continua a essere sinonimo di voli convenienti, ma con una maggiore enfasi sul ‘valore’. Aggiornando i nostri clienti al mondo Miles & More, non offriamo solo un interessante programma fedeltà, ma anche un’altra chiara differenziazione dal campo dei low-cost competitors”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

“Attraverso Miles & More, le miglia premio possono essere comodamente raccolte e riscattate con circa 40 compagnie aeree partner tramite il sito Web o l’app Miles & More. I partecipanti attenti al prezzo beneficiano di sconti sulle miglia e offerte di prenotazione anticipata come l'”Early Bird” flight award durante la pianificazione dei loro viaggi. Le miglia possono essere accumulate e riscattate in una varietà di settori, dal volo allo shopping online.

In futuro i clienti Eurowings potranno inoltre beneficiare degli interessanti premi e delle esclusive offerte di acquisto del mondo Miles & More, come il Miles & More online shopping con accesso a oltre 500 negozi online: i clienti guadagnano un award mile o più per ogni euro che spendono. Coloro che vogliono utilizzare le miglia per una buona causa possono anche donarle ad help Alliance, l’organizzazione di beneficenza di Lufthansa Group.

Per rendere l’intera catena del viaggio il più piacevole e attraente possibile, i partner di Miles & More includono aziende di diversi settori, tra cui aviazione, industria alberghiera, viaggi, mobilità, intrattenimento, shopping e finanza: da luglio i clienti Eurowings potranno riscattare le miglia Miles & More per prenotazioni di hotel e auto a noleggio, tra le altre cose, rendendo il viaggio il più flessibile possibile”, afferma Eurowings.

“L’Eurowings Boomerang Club, il bonus program in uscita della compagnia aerea, sarà interrotto il 30 giugno 2022. Fino ad allora i clienti possono continuare ad accumulare miglia Boomerang Club su tutti i voli Eurowings e con i partner Boomerang Club. Le miglia accumulate possono quindi essere convertite in Eurowings award flight per un massimo di dodici mesi. A partire dal 1° luglio 2022, le miglia Boomerang Club possono anche essere comodamente convertite in Miles & More award miles.

Le carte di credito Eurowings di Barclays, che hanno vinto numerosi premi, rimangono valide e possono ancora essere utilizzate. I clienti possono continuare ad accumulare miglia Boomerang Club per i loro acquisti fino al 23 giugno 2022. I titolari di carte di credito Eurowings riceveranno a breve una notifica separata da Barclays con tutte le informazioni necessarie per continuare a utilizzare la propria carta di credito e accumulare Miles & More award miles”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)