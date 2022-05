KLM: approvata dagli azionisti la nomina di Marjan Rintel come nuovo Presidente e CEO di KLM

Lunedì, i KLM shareholders hanno votato al loro Annual General Meeting (AGM) per approvare la nomina di Marjan Rintel come KLM President & CEO, a partire dal 1° luglio 2022. Il processo di consultazione si è concluso anche con il KLM Works Council.

Ora che gli azionisti hanno votato per approvare la nomina, Rintel intraprenderà il suo primo mandato come membro del KLM Board of Managing Directors. Rintel è stata nominata per un mandato di quattro anni.

La nomina di Rintel a nuovo Presidente e CEO di KLM segue la sua nomina da parte del Supervisory Board di KLM nel marzo di quest’anno. Rintel succede a Pieter Elbers, che si dimetterà entro il 1° luglio dopo otto anni di servizio come Presidente e CEO di KLM.

Inoltre, gli azionisti KLM hanno votato all’AGM per approvare la riconferma di Erik Swelheim come Managing Director & Chief Financial Officer (CFO) di KLM. Gli azionisti hanno inoltre approvato la riconferma di Fleur Pellerin e Cees ‘t Hart come membri del KLM Supervisory Board.

Swelheim è membro del KLM Board of Managing Directors dal 2014. Questo sarà il suo terzo mandato. È stato riconfermato per un biennio.

Gli azionisti di KLM hanno inoltre approvato la riconferma di Cees ‘t Hart e Fleur Pellerin come Supervisory Directors. In entrambi i casi, sono stati riconfermati dopo la scadenza del loro mandato come members of KLM Supervisory Board.

Cees ‘t Hart fa parte del Supervisory Board dal 2014. Nel 2019 ne è diventato Chairperson. La riconferma di ‘t Hart segna il suo terzo mandato, questa volta per un periodo di due anni.

Fleur Pellerin è membro del Supervisory Board di KLM dal 2018. È stata riconfermata per un secondo mandato dopo la sua nomina da parte di Air France-KLM. Questo secondo mandato avrà una durata di quattro anni.

