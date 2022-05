United riprende i voli tra San Francisco e Melbourne

United annuncia il ritorno del suo servizio diretto tra San Francisco e Melbourne, a partire da tre voli settimanali a giugno. Il riavvio di questa rotta integra il servizio esistente di United tra Sydney e gli hub della compagnia aerea a San Francisco e Los Angeles. United sarà ora l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti dagli Stati Uniti a Melbourne.

“Il fatto che abbiamo mantenuto il servizio passeggeri giornaliero per l’Australia durante i momenti più bassi della pandemia – e siamo stati l’unica compagnia aerea a farlo – dimostra il nostro impegno nei confronti dell’Australia”, ha affermato Patrick Quayle, senior vice president of international network and alliances at United. “Siamo entusiasti di riprendere il nostro servizio da San Francisco a Melbourne e di vedere un brillante futuro per United, Melbourne e i viaggi tra Stati Uniti e Australia”.

“Da quando l’Australia ha annunciato a febbraio che il paese avrebbe aperto i suoi confini ai viaggiatori internazionali dopo essere stato chiuso per quasi due anni, c’è stata una notevole crescita della domanda di viaggi da parte degli Stati Uniti. United ha una capacità maggiore dagli Stati Uniti all’Australia rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense e la ripresa del servizio San Francisco-Melbourne della compagnia aerea fornirà ai clienti un accesso ancora maggiore all’Australia prima dell’intenso periodo di viaggio estivo. Inoltre, l’alleanza commerciale recentemente annunciata da United con Virgin Australia offrirà ulteriore connettività alle principali destinazioni australiane con comodi voli con uno scalo.

United ha lavorato a stretto contatto con il governo del Victoria per la ripresa di questo servizio, nonché per piani più ampi per il mercato poiché la domanda continua a crescere”, afferma United.

“Stiamo sostenendo più voli internazionali diretti a Melbourne perché conosciamo il ruolo fondamentale che svolgono nel sostenere le imprese del Victoria e nella creazione di posti di lavoro”, ha affermato Martin Pakula, Victorian Minister for Industry Support and Recovery. “Avere più voli diretti dagli Stati Uniti significa che è ancora più facile per i visitatori venire a Victoria e godersi tutto ciò per cui siamo famosi”.

United ha iniziato a offrire un servizio diretto per Melbourne da Los Angeles nel 2014 e ha lanciato voli diretti tra San Francisco e Melbourne nell’ottobre del 2019, prima dell’inizio della pandemia.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)