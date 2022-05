News Brevi – 03.05.2022

EMIRATES RITORNA A BALI – Emirates è atterrata a Bali per la prima volta dalla sospensione dei voli nel 2020 a causa della pandemia. Il volo Emirates EK398 è atterrato al Denpasar International Airport (DPS) alle 22:20 del 1 maggio ed è stato accolto da un water cannon per inaugurare il ritorno della compagnia aerea. L’equipaggio di cabina operativo del volo e i passeggeri sono stati accolti in aeroporto con la tradizionale joged bumbung dance performance, che riflette la cultura e il ricco patrimonio di Bali, seguita da una cerimonia di taglio della torta alla presenza dei rappresentanti dell’aeroporto. La ripresa dei servizi di Emirates per Bali arriva con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi internazionali e l’aumento delle operazioni globali. Il volo Emirates EK398 parte da Dubai alle 09:10, atterrando a Bali alle 21:29. Il volo di ritorno, EK399, parte da Bali alle 00:05, arrivando a Dubai alle 05:00. La compagnia aerea sta attualmente operando servizi cinque volte a settimana e aumenterà le sue operazioni sull’isola con un servizio giornaliero a partire dal 1 luglio 2022.

AIRBUS: NAVIGAZIONE MIGLIRATA CON EGNOS V3 – Airbus Defence and Space, in qualità di fornitore del sistema EGNOS V3, e un gruppo di esperti hanno recentemente superato un importante traguardo durante il quale le performance del servizio iniziale sono state riviste con successo. Utilizzato per migliorare le performance dei sistemi di navigazione satellitare per le applicazioni più critiche per la sicurezza come la navigazione e l’atterraggio di aeromobili, l’European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) è l’Europe regional Satellite-Based Augmentation System (SBAS). Questa nuova generazione V3 di EGNOS, attualmente in fase di sviluppo da parte di Airbus, introdurrà nuovi servizi basati su frequenze multiple di più costellazioni (GPS, Galileo) e incorporerà una sofisticata protezione contro gli attacchi informatici. La valutazione delle prestazioni del sistema per i servizi iniziali ha evidenziato l’alto livello di maturità del progetto e la sua adeguatezza per continuare in modo impeccabile la fornitura di servizi di navigazione critici, come precision approach and landing ovunque in Europa, indipendentemente dal fatto che gli aeroporti siano dotati di sistemi di atterraggio strumentale (cosa che spesso non accade per quelli più piccoli). La revisione ha confermato che EGNOS V3 fornirà l’accuratezza, la continuità, l’integrità e la disponibilità richieste per Safety-of-Life operations fino a Cat.I – with margins. “In questa fase dello sviluppo, questa revisione delle performance ha dimostrato l’aumento dei vantaggi che EGNOS V3 dovrebbe portare in Europa”, ha affermato Didier Flament, Head of EGNOS & SBAS Division at ESA. “Poiché la piena potenza di questa nuova generazione EGNOS deve ancora essere qualificata nella fase successiva del progetto, questa prima importante pietra miliare della fase di progettazione dettagliata ha soddisfatto le nostre aspettative su tutti gli aspetti valutati. Attendiamo con impazienza i prossimi passi, poiché siamo fiduciosi che EGNOS V3 fornirà quanto richiesto”. “Il consolidamento di EGNOS sarà vantaggioso per i nostri clienti, in quanto supporterà le loro operazioni guidate dalla navigazione satellitare verso un numero ancora maggiore di destinazioni”, ha commentato Hugues de Beco, head of ATM Programs within Airbus Commercial Aircraft. “Airbus è molto lieta di supportare la crescita degli utenti EGNOS nell’aviazione commerciale in Europa con la recente certificazione degli SBAS Landing Systems sulle Airbus A320 and A330 families. Continuiamo a sostenere lo sviluppo di qualsiasi sistema che contribuisca a un traffico aereo più sicuro e sostenibile”.

BOMBARDIER RICONOSCIUTA PER IL SUO SMART LINK PLUS PROGRAM – Bombardier ha annunciato di aver ottenuto un top prize for technical innovation nel concorso Les Mercuriades 2022, il più prestigioso business awards program del Quebec, sponsorizzato ogni anno dalla Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Bombardier ha ricevuto l’onore nella Technological Innovation (large corporations) category per i progressi nel suo innovativo Smart Link Plus connected aircraft program. I vincitori 2022 sono stati annunciati durante un gala a Montréal il 2 maggio. Lo Smart Link Plus program di Bombardier è un advanced aircraft health monitoring system in grado di interpretare i dati dei sistemi di volo in tempo reale e generare avvisi mentre un aereo è in volo e a terra. L’accesso a questi dati precedentemente non sfruttati consente agli equipaggi di volo e di manutenzione di dare la priorità alle esigenze di servizio dell’aeromobile, di risolvere i problemi e tracciare le soluzioni in modo proattivo, riducendo notevolmente i costosi tempi di fermo dell’aeromobile. Gli avvisi proattivi generati tramite Smart Link Plus consentono al Bombardier customer service network di accelerare i tempi di risposta e risolvere i problemi in modo più efficace. “Siamo lieti di ricevere questo prestigioso riconoscimento della nostra tecnologia trasformativa Smart Link Plus”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Customer Services and Support and Corporate Strategy, Bombardier. “In Bombardier, la nostra forte attenzione all’innovazione, unita al nostro talento, continuano a essere pionieri del settore e contribuiscono alla forza dell’industria aerospaziale canadese sulla scena internazionale, nonché alla cultura dell’eccellenza tecnologica in Québec”. Il cuore del programma è il box Smart Link Plus, un advanced Health Monitoring Unit (HMU) “smart” box in grado di generare dati chiave per i clienti. Attualmente, oltre il 97% degli operatori di production Global 7500 aircraft dotati dell’hardware sono abbonati ai servizi Smart Link Plus. L’hardware è stato recentemente certificato per l’installazione aftermarket sulla maggior parte dei modelli Challenger e Global in servizio ed è stato introdotto come equipaggiamento di base nel nuovo Challenger 3500. “Smart Link Plus è molto più di una semplice evoluzione del servizio”, ha aggiunto Gallagher. “Rappresenta un salto di qualità nella capacità dei nostri clienti di prevedere e gestire eventi di manutenzione non programmati e offre un livello completamente nuovo di tranquillità, prevedibilità e reattività”.

ALL’AEROPORTO DI TRAPANI UNA TECA DEI LIONS – Si è svolta stamattina all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi la cerimonia di posa di una teca del Lions Club International per la raccolta di fondi destinati alla lotta al diabete ed alle sue complicanze. Nello specifico, i contributi volontari dei passeggeri, saranno destinati alla donazione ai bambini affetti da diabete di tipo 1 di un cane addestrato a percepire le crisi glicemiche, grazie all’odorato sviluppato e al suo addestramento specifico. Alla consegna della teca in plexiglas e di un banner esplicativo per il crowdfunding destinato all’addestramento di cani “allerta diabete”, che è stata posizionata nella zona Partenze, in area sterile, erano presenti il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, Salvatore Ombra e una delegazione del Lions Club International distretto 108 Yb Sicilia, rappresentato dal governatore Francesco Cirillo, dal presidente della Circoscrizione 2 Trapani, Pasquale Perricone, dal presidente di Trapani, Mario Davide Laudicina, dal presidente di Marsala, Michele Fici. “Quella contro il diabete è una battaglia che il nostro club service porta avanti nel mondo”, ha commentato il governatore del Lions Club International distretto 108 Yb Sicilia, Francesco Cirillo. “Noi stiamo costituendo una rete di solidarietà negli aeroporti. Siamo partiti da Catania e Comiso, adesso Trapani, prossimamente Pantelleria e Lampedusa”. “Siamo felici di far parte di una rete virtuosa tra aeroporti, sperando che sia di buon auspicio anche per un’unione futura degli scali dell’Isola”, ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

RICONOSCIMENTO AI FREDDY AWARDS PER IL PROGRAMMA AEROPLAN DI AIR CANADA – L’Aeroplan loyalty program di Air Canada è stato premiato per ‘Best Redemption Ability’ e, per la terza volta, come top trending program nel fornire valore ai membri nelle Americhe, in un sondaggio condotto dai Freddie Awards sui frequent flyer globali, che celebrano i programmi fedeltà più importanti del mondo. “Siamo entusiasti di essere riconosciuti dai nostri membri per il valore imbattibile che offriamo”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada. “Con voli premio a partire da soli 6.000 punti e più compagnie aeree partner rispetto a qualsiasi altro programma di compagnie aeree al mondo, Aeroplan consente davvero di viaggiare di più e meglio”. Il programma Aeroplan trasformato è stato lanciato a novembre 2020. È progettato per mettere l’esperienza dei membri al primo posto e per offrire un forte valore. Aeroplan offre flight rewards verso migliaia di destinazioni in tutto il mondo con Air Canada e 45 compagnie aeree partner. Il programma offre prezzi prevedibili, con accesso a tutti i posti disponibili sui voli Air Canada e senza sovrapprezzi in contanti, oltre alla possibilità di pagare con Punti + Contanti. I membri hanno anche un’esperienza di prenotazione integrata, con la possibilità di cercare e riscattare flight rewards su aircanada.com o sull’app di Air Canada. Conosciuti come la “Voce del Frequent Flyer”, i Freddie Awards sono i più prestigiosi premi nella travel loyalty industry.

QANTAS ESPANDE LE SUE NUOVE CAPACITÀ DI DISTRIBUZIONE – La piattaforma di distribuzione di nuova generazione di Qantas è ora disponibile per gli agenti di viaggio internazionali, consentendo agli agenti di tutto il mondo di offrire un servizio clienti più personalizzato e accedere a nuove opportunità di guadagno. Da oggi, la piattaforma di distribuzione Qantas, realizzata utilizzando gli standard New Distribution Capability (NDC) di IATA, sarà disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Sud Africa e progressivamente estesa ad altri mercati nei prossimi mesi. La piattaforma è stata progettata per migliorare il servizio che gli agenti forniscono ai clienti con una gamma più ampia di prodotti, comprese offerte speciali per i frequent flyer Qantas, prodotti accessori e opportunità di commissioni dinamiche. Il lancio internazionale del programma consentirà inoltre agli agenti di viaggio di tutto il mondo di accedere a processi più automatizzati e a funzionalità migliorate per le prenotazioni Qantas, inclusi i rimborsi automatici e la riconvalida dei biglietti. La piattaforma di distribuzione Qantas è già disponibile in Australia e Nuova Zelanda. Igor Kwiatkowski, Executive Manager, Global Sales & Distribution, Qantas, ha affermato: “Nonostante l’impatto significativo del COVID negli ultimi due anni, abbiamo continuato a investire nelle nostre nuove capacità di distribuzione e siamo lieti di poterle offrire ai nostri partner commerciali internazionali.

AEROPORTO DI BOLOGNA: INSEDIATO IL NUOVO CdA – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – riunitosi oggi, sotto la Presidenza di Enrico Postacchini, per la prima volta dopo la nomina dei suoi membri in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile scorso – ha confermato nel ruolo di Amministratore Delegato della società l’ing. Nazareno Ventola, che altresì mantiene la carica di Direttore Generale. Tra le sue ampie deleghe gestionali, esecutive e di funzione rientra anche l’incarico quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi con le funzioni previste dal Codice di Corporate Governance. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato positivamente i requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Definita inoltre la composizione dei Comitati endoconsiliari dell’Emittente.