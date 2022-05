Airbus porta l’A220 in un Asia-Pacific Demonstration Tour

Airbus ha portato l’A220 nella regione Asia-Pacifico come parte del suo ultimo tour dimostrativo. L’aereo, un airBaltic A220-300, ha effettuato un demonstration flight a Sydney (Australia) e poi volerà a Singapore. La campagna di una settimana vedrà l’aereo fare altre due soste ad Hanoi (Vietnam) e Tokyo (Giappone).

“In ogni tappa, gli ospiti invitati visiteranno l’aereo airBaltic, che presenta una disposizione con 145 posti in una cabina passeggeri a classe singola. I dirigenti di Airbus forniranno anche product briefings sull’A220 e gli ospiti potranno effettuare un volo dimostrativo.

Il range e la capacità dell’A220 lo rendono ideale per i vettori che desiderano aprire nuove rotte regionali fuori dall’Asia-Pacifico o richiedono un aereo per thin routes redditizie fuori dal paese. Consente inoltre un modo più conveniente e senza interruzioni per connettersi da e verso i servizi internazionali verso destinazioni nazionali e regionali”, afferma Airbus.

“L’A220 è disponibile in due versioni, la variante -100 che permette di trasportare tra 100 e 130 passeggeri e la variante -300 più grande, che permette di trasportare tra 130 e 160 passeggeri nei layout tipici delle compagnie aeree. L’A220 è ideale anche per le compagnie aeree che richiedono un aeromobile a complemento della A320 Family esistente.

Incorporando tecnologie all’avanguardia, il più recente design aerodinamico e motori turbofan Pratt & Whitney PW1500G di nuova generazione, l’A220 genera un risparmio di carburante fino al 25% rispetto agli aerei di vecchia generazione di dimensioni simili.

Capace di volare senza scalo su rotte fino a 3.400 miglia nautiche (6.300 km), l’A220 offre range capability senza pari, consentendo collegamenti tra l’Asia-Pacific region, con l’Australia, l’Asia settentrionale e il Medio Oriente”, prosegue Airbus.

“Oggi l’A220-300 è operato nella regione Asia-Pacifico da Korean Air sia su servizi domestici che internazionali con 10 aeromobili. L’australiana Qantas ha annunciato questa settimana che sta ordinando 20 aeromobili come parte del suo programma di sostituzione della flotta domestica (leggi anche qui). Air Vanuatu ha anch’essa ordinato tre A220, di cui due A220-100 e un A220-300. Ad oggi, Airbus ha ricevuto 740 ordini per l’A220 e ne ha consegnati più di 200.

L’Asia-Pacifico è un mercato fondamentale per Airbus ed è il mercato in più rapida crescita per il trasporto aereo, con una crescita annua del traffico passeggeri del 5,5% (contro una media globale del 4,3%). Oggi la regione rappresenta un terzo del portafoglio ordini totale del produttore europeo e un terzo dei suoi ricavi”, conclude Airbus.

