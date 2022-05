Airbus pone le basi per la futura urban air mobility in Germania con l’Air Mobility Initiative

Per contribuire allo sviluppo della advanced air mobility, aziende leader, università e istituti di ricerca, nonché comuni, stanno unendo le forze sotto la guida di Airbus per formare l’Air Mobility Initiative (AMI). I membri dell’Air Mobility Initiative includono Airbus, City of Ingolstadt, Deutsche Bahn, Deutsche Flugsicherung, Diehl Aerospace, Droniq, Munich Airport, Red Cross, Telekom.

Questa iniziativa, sostenuta dal Free State of Bavaria e dalla Federal Republic of Germany, darà vita a una serie di progetti di ricerca volti a rendere realtà la urban air mobility all’interno e tra le città. I progetti congiunti sono incentrati su tre aree principali: electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, unmanned traffic management (UTM) services, airport & city integration, compresi i vertiporti.

“In molte parti del mondo, gli eVTOL offriranno un servizio di mobilità completamente nuovo nel prossimo futuro”, ha affermato Markus May, Head of Operations for urban air mobility at Airbus. “Airbus e i partner AMI sono consapevoli che l’introduzione di un tale sistema richiede la collaborazione di molti attori con competenze diverse. Il nostro obiettivo è costruire un servizio di trasporto a beneficio della società e questo è ciò che stiamo realizzando qui in Baviera”.

In una prima fase, i partner AMI affronteranno i prerequisiti tecnologici, infrastrutturali, legali e sociali per la futura implementazione dell’advanced air transport. Successivamente, le conoscenze acquisite saranno portate avanti attraverso un progetto dimostrativo in condizioni reali con eVTOL.

Airbus guida il vehicle stream insieme a Diehl Aerospace, University of Stuttgart e altri partner.

Le UTM activities riguarderanno il volo sicuro ed efficiente dei veicoli sulle loro rotte dentro e fuori le città. Quest’area è stata avanzata insieme a Droniq, Airbus, f.u.n.k.e. Avionics, SkyFive, BrigkAir, DFS, Telekom, Universities from Munich and Hamburg e altri partner.

Attraverso le vertiport activities, AMI lavorerà sui siti di decollo e atterraggio degli aeromobili nonché sulla loro integrazione negli aeroporti e nelle città. Munich Airport, Deutsche Bahn, Bauhaus Luftfahrt, Airport Nürnberg, Universities of Ingolstadt and Munich sono responsabili di questo argomento.

I lavori sui singoli progetti AMI sono iniziati nel gennaio 2022. I test flights del progetto dimostrativo saranno effettuati nella regione intorno a Ingolstadt. L’iniziativa è finanziata con un totale di 17 milioni di euro dal Free State of Bavaria e 24 milioni di euro dal Federal Government. Insieme ai fondi propri del settore, ciò si traduce in un’attività totale di 86 milioni di euro in un periodo di tre anni.

I partner AMI in ordine alfabetico sono: Airbus, APSYS Risk Engineering GmbH, amd sigma strategic airport development GmbH, Bauhaus Luftfahrt e.V., Bayerisches Rotes Kreuz, brigk – Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH, C-3 Comm Systems, DB Regio represented by Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO), DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Diehl Aerospace GmbH, Droniq GmbH, EchoStar Mobile Limited, Flughafen Nürnberg GmbH – Airport Nürnberg, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH, HENSOLDT Sensors GmbH, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Munich Airport International GmbH, Schwarzbild Medienproduktion GmbH, SkyFive AG, Skyports, Stadt Ingolstadt, Technische Hochschule Ingolstadt, Technische Universität Hamburg, Technische Universität München, Telekom Deutschland GmbH, Universität der Bundeswehr München, Universität Stuttgart.

