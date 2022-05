Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2022

Airbus ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre (Q1) terminato il 31 marzo 2022.

“Questi risultati del primo trimestre riflettono una solida performance dei nostri commercial aircraft, helicopter and defence business. La nostra guidance per il 2022 è invariata, anche se il profilo di rischio per il resto dell’anno è diventato più difficile a causa del complesso contesto geopolitico ed economico”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Guardando oltre il 2022, vediamo una continua forte crescita della domanda di aeromobili commerciali guidata dalla famiglia A320. Di conseguenza, ora stiamo lavorando con i nostri partner del settore per aumentare ulteriormente i tassi di produzione della famiglia A320 a 75 aeromobili al mese nel 2025. Questo aumento andrà a beneficio della global value chain dell’industria aerospaziale”.

I gross commercial aircraft orders sono aumentati a 253 (1° trimestre 2021: 39 aeromobili) con net orders di 83 aeromobili dopo le cancellazioni (1° trimestre 2021: -61 aeromobili). L’order backlog ammontava a 7.023 aeromobili commerciali al 31 marzo 2022. Airbus Helicopters ha prenotato 56 net orders (1° trimestre 2021: 40 unità) e si è aggiudicata un contratto per il programma di aggiornamento dell’elicottero d’attacco Tiger MkIII. L’acquisizione di ordini in valore da parte di Airbus Defence and Space è aumentata a €3,2 miliardi (Q1 2021: €2,0 miliardi). È incluso l’Eurodrone global contract firmato nel febbraio 2022, che copre lo sviluppo e la produzione di 20 sistemi e 5 anni di initial in-service support per Germania, Francia, Italia e Spagna.

I ricavi consolidati sono aumentati del 15% a €12,0 miliardi (Q1 2021: €10,5 miliardi), riflettendo principalmente il maggior numero di consegne di aeromobili commerciali e un mix favorevole. Sono stati consegnati in totale 142 aeromobili commerciali (1° trimestre 2021: 125 aeromobili), di cui 11 A220, 109 A320 Family, 6 A330 e 16 A350. I risultati finanziari riflettono 140 consegne di aeromobili commerciali dopo la riduzione di due aeromobili precedentemente registrati come venduti a dicembre 2021 per i quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali in vigore. I ricavi generati dalle commercial aircraft activities di Airbus sono aumentati del 17%, riflettendo principalmente le consegne più elevate e il mix favorevole.

Airbus Helicopters ha consegnato 39 unità (Q1 2021: 39 unità), con ricavi in aumento del 7% principalmente a causa della crescita dei servizi e di un mix favorevole di programmi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 16%, trainati principalmente dal business degli aeromobili militari e in seguito alla firma del contratto Eurodrone. Un aereo da trasporto A400M è stato consegnato nel primo trimestre 2022.

Consolidated EBIT Adjusted aumentato a €1,263 miliardi (1° trimestre 2021: €694 milioni).

EBIT Adjusted relativo alle commercial aircraft activities di Airbus aumentato a €1,065 miliardi (1° trimestre 2021: €533 milioni), riflettendo principalmente l’aumento delle consegne, nonché gli sforzi per la competitività e l’effetto del contenimento dei costi.

La produzione di aeromobili commerciali A320 Family sta progredendo verso un rateo mensile di 65 aeromobili entro l’estate 2023, in un ambiente complesso. A seguito di un’analisi della domanda globale dei clienti e di una valutazione della disponibilità dell’ecosistema industriale, la società sta ora collaborando con i suoi fornitori e partner per consentire tassi di produzione mensili di 75 nel 2025. Airbus soddisferà i tassi di produzione più elevati aumentando la capacità nei suoi siti industriali esistenti e aumentando l’impronta industriale a Mobile, Stati Uniti, investendo nel contempo per garantire che tutti i siti di assemblaggio di aeromobili commerciali siano compatibili con l’A321.

Sull’A321XLR, la società continua a lavorare per un primo volo entro la fine del secondo trimestre 2022. Inizialmente prevista per la fine del 2023, l’entrata in servizio dovrebbe avvenire all’inizio del 2024 per soddisfare i requisiti di certificazione.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a €90 milioni (1° trimestre 2021: €62 milioni), in parte trainato dalla crescita dei servizi e dal mix favorevole dei programmi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato di €106 milioni (Q1 2021: €59 milioni), trainato principalmente da aeromobili militari e in seguito alla firma del contratto Eurodrone.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della revised capability roadmap. Le attività di retrofit proseguono in stretto allineamento con il cliente.

Le spese R&S autofinanziate consolidate sono state pari a €586 milioni (1° trimestre 2021: €620 milioni).

Consolidated EBIT (reported) pari a €1,429 miliardi (Q1 2021: €462 milioni), inclusi gli adeguamenti netti di €+166 milioni.

Il financial result è stato di €166 milioni (1° trimestre 2021: €59 milioni). Consolidated net income pari a €1,219 miliardi (1° trimestre 2021: €362 milioni) con un consolidated reported earnings per share di 1,55 euro (1° trimestre 2021: 0,46 euro).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing pari a €213 milioni (1° trimestre 2021: €1,202 miliardi). Consolidated free cash flow pari a €161 milioni (1° trimestre 2021: €1,164 miliardi).

La posizione di liquidità della società rimane solida, attestandosi a fine marzo 2022 a €28,8 miliardi.

La guidance pubblicata a febbraio 2022 rimane invariata. Come base per la guidance 2022, la società non presume ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. La guidance 2022 è before M&A.

Su tale base, la società si propone di raggiungere nel 2022 circa: 720 consegne di aeromobili commerciali; EBIT Adjusted di €5,5 miliardi; Free Cash Flow before M&A and Customer Financing di €3,5 miliardi.

(Ufficio Stampa Airbus)