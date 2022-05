Emirates lancia la Museum of the Future A380 livery

Emirates ha svelato oggi una nuova livrea personalizzata per l’A380, dedicata alla più recente icona architettonica di Dubai e centro per concetti e idee pionieristiche, il Museum of the Future.

Il primo Emirates A380 (A6-EVK) a sfoggiare questa nuova livrea prenderà il volo domani per Los Angeles. Mentre i suoi altri nove fratelli usciranno dall’Aircraft Appearance Centre presso Emirates Engineering nelle prossime settimane, gli Emirates Museum of the Future A380 saranno operati sulle rotte verso l’Europa e nelle principali città della regione araba.

“Questa iniziativa sottolinea l’impegno della compagnia aerea a sostenere la visione di Dubai come la principale città del futuro, un hub per l’innovazione e un banco di prova per le tecnologie emergenti. Cristallizza anche i 50 anni di sviluppo e progresso degli Emirati Arabi Uniti.

Il torus-shaped Museum of the Future, con sette piani e senza pilastri, soprannominato ‘world’s most beautiful building’, è diventato una delle meraviglie del design di Dubai e mira a ispirare il mondo a immaginare le possibilità di domani, con installazioni affascinanti e esperienze futuristiche. L’anello dell’edificio forma un vuoto per rappresentare “unknown and undiscovered knowledge”.

Il museo fungerà anche da incubatore per scienziati e ricercatori, per dare vita alle loro idee e visioni audaci del futuro, in particolare in aree come la sostenibilità, lo spazio, la salute e altre sfide globali critiche. Sarà anche una piattaforma per provare e dimostrare le ultime scoperte tecnologiche, con prototipi che evolveranno continuamente da start-up emergenti e imprese tecnologiche consolidate”, afferma Emirates.

“L’edificio incapsulato con calligrafia araba a forma di anello circonda entrambi i lati dell’aereo e presenta il messaggio ‘Journey to the future’ attraverso la fusoliera, coprendo un totale di 336 mq sull’A380. La facciata è decorata con citazioni di His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La compagnia aerea realizzerà in totale 10 livree A380, che nel prossimo anno voleranno attraverso quasi 30 destinazioni in tutto il mondo, portando il messaggio del museo di creare un futuro migliore, ora”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)