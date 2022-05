IATA: prosegue la rirpesa del passenger traffic a marzo

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i passenger data per marzo 2022, a dimostrazione del fatto che la ripresa del trasporto aereo continua. Gli impatti del conflitto in Ucraina sulla domanda di viaggi aerei sono stati nel complesso piuttosto limitati, mentre gli effetti legati a Omicron hanno continuato a essere confinati principalmente ai mercati interni asiatici.

Il traffico totale a marzo 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 76,0% rispetto a marzo 2021. Sebbene sia stato inferiore all’aumento del 115,9% della domanda anno su anno di febbraio, i volumi di marzo sono stati i più vicini ai 2019 pre-pandemic levels, al 41% in meno.

Il traffico domestico a marzo 2022 è aumentato dell’11,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, molto al di sotto del miglioramento del 60,7% anno su anno registrato a febbraio. Ciò è stato in gran parte il risultato dei blocchi relativi a Omicron in Cina. I domestic RPK a marzo sono diminuiti del 23,2% rispetto a marzo 2019.

Gli international RPK sono aumentati del 285,3% rispetto a marzo 2021, superando il guadagno del 259,2% registrato a febbraio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte delle regioni ha migliorato la propria performance rispetto al mese precedente, guidata dai vettori in Europa. Gli international RPK di marzo 2022 sono diminuiti del 51,9% rispetto allo stesso mese del 2019.

“Con l’abbassamento delle barriere ai viaggi nella maggior parte dei luoghi, stiamo finalmente realizzando il tanto atteso aumento della domanda repressa. Sfortunatamente stiamo assistendo anche a lunghi ritardi in molti aeroporti con risorse insufficienti per gestire i numeri in crescita. Questo deve essere affrontato con urgenza per evitare di frustrare l’entusiasmo dei consumatori per i viaggi aerei”, ha affermato Willie Walsh, Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno continuato a guidare la ripresa, con il traffico a marzo in aumento del 425,4% rispetto a marzo 2021, migliorato rispetto all’aumento del 384,6% a febbraio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. L’impatto della guerra in Ucraina è stato relativamente limitato al di fuori del traffico verso /dalla Russia e dai paesi vicini al conflitto. La capacità è aumentata del 224,5% e il load factor è salito di 27,8 punti percentuali, al 72,7%.

“La continua ripresa dei viaggi aerei è un’ottima notizia per l’economia globale, per gli amici e le famiglie le cui separazioni forzate stanno finendo e per i milioni di persone che dipendono dal trasporto aereo per il proprio sostentamento. Sfortunatamente, alcune azioni dei governi stanno emergendo come ostacoli chiave alla ripresa. Ciò è dimostrato in modo più evidente nei Paesi Bassi.

Per garantire la ripresa e i suoi benefici economici e sociali, la priorità immediata è che i governi dispongano di piani per soddisfare la domanda prevista quest’estate. Molte persone hanno aspettato due anni per una vacanza estiva: non dovrebbe essere rovinata dalla mancanza di preparazione”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)