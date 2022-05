Boeing nomina il Northern Virginia Office come Global Headquarters e istituisce il Research & Technology Hub

Boeing ha annunciato oggi che il suo Arlington, Virginia campus, appena fuori Washington, D.C. fungerà da company’s global headquarters. Gli aerospace and defense employees nella regione supportano varie funzioni aziendali e sono specializzati in advanced airplane development and autonomous systems. Oltre a designare la Virginia del Nord come nuovo headquarters, Boeing prevede di sviluppare un research & technology hub nell’area, per sfruttare e attrarre capacità ingegneristiche e tecniche.

“Siamo entusiasti di costruire sulle nostre fondamenta qui in Northern Virginia. La regione ha un senso strategico per il nostro global headquarters data la sua vicinanza ai nostri clienti e stakeholder e il suo accesso a talenti tecnici e ingegneristici di livello mondiale”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer.

Boeing manterrà una presenza significativa nella sua sede di Chicago e nella regione circostante.

“Apprezziamo molto le nostre relazioni continue a Chicago e in tutto l’Illinois. Non vediamo l’ora di mantenere una forte presenza nella città e nello stato”, ha affermato Calhoun.

Negli ultimi due anni, Boeing ha implementato soluzioni flessibili e virtuali che hanno consentito all’azienda di ridurre le proprie esigenze di spazio per uffici. Nella sua sede di Chicago, sarà richiesto meno office space per i dipendenti che continueranno a risiedere lì. Boeing adatterà e modernizzerà lo spazio di lavoro per supportare meglio i futuri requisiti di lavoro.

“Nell’ambiente aziendale odierno abbiamo adottato una strategia di lavoro flessibile in alcune parti della nostra azienda e stiamo adottando misure per essere più efficienti, con un ingombro ridotto. Questo ci aiuta a incanalare gli investimenti verso le nostre critical manufacturing and engineering facilities e le training resources”, ha affermato Calhoun.

Come parte del suo sforzo per attingere ai talenti ingegneristici e tecnologici negli Stati Uniti e in tutto il mondo, Boeing prevede di creare un research and technology hub in Northern Virginia. L’hub si concentrerà sullo sviluppo di innovazioni nei settori cyber security, autonomous operations, quantum sciences, software and systems engineering.

“Il futuro di Boeing è digitale”, ha affermato Greg Hyslop, Boeing’s chief engineer and executive vice president of Engineering, Test and Technology. “Concentrare R&D and talent development in aree che supportano l’innovazione digitale alimenterà l’introduzione di capacità all’avanguardia. Questo nuovo hub nella Virginia del Nord seguirà l’implementazione di successo di questa strategia tecnologica in altre regioni”.

Essendo il più grande esportatore della nazione, Boeing impiega oltre 140.000 persone e sta assumendo, mentre il commercial market si riprende e l’azienda investe in produzione, innovazione e sviluppo del prodotto. Le tre business unit dell’azienda continueranno ad essere basate nella loro attuale sede:

– Boeing Commercial Airplanes in Seattle.

– Boeing Global Services in Plano.

– Boeing Defense, Space and Security in Arlington.



Boeing inoltre lavora con oltre 12.000 aziende che supportano più di un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti e si trovano in ogni stato. A livello globale, l’azienda opera in più di 65 paesi.

(Ufficio Stampa Boeing)