KLM partecipa al Sustainable Flight Challenge

Due special KLM flights decolleranno dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol oggi, sabato 7 maggio. Il volo KL0675 per Edmonton, Canada, e il volo KL1713 per Porto, Portogallo, sono stati sottoposti alla più ampia gamma possibile di misure di sostenibilità. Avviato dai dipendenti di KLM, il Sustainable Flight Challenge vedrà sedici membri della SkyTeam Airline Alliance competere con l’obiettivo di condividere conoscenze ed esperienze sulla sostenibilità, accelerando così la spinta verso una maggiore sostenibilità in tutto il settore.

“I due modi più efficaci per ridurre le emissioni di CO2 sono il rinnovo della flotta e l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ecco perché il volo KLM per Edmonton e il volo KLM Cityhopper per Porto saranno operati dai due aerei più economici delle rispettive flotte, il Boeing 787-10 e l’Embraer 190, entrambi alimentati con un fuel blend composto da 39% SAF. Inoltre, a bordo è stata adottata una vasta gamma di nuove misure di riduzione del peso. Ai passeggeri della World Business Class è stato chiesto di scegliere in anticipo il loro pasto preferito, ad esempio, e la modellazione AI è stata utilizzata per prevedere i requisiti idrici in volo, assicurando che il volume preciso fosse soddisfatto. Naturalmente, KLM ha informato i passeggeri che il loro volo ha uno scopo speciale, fornendo loro informazioni su come viaggiare in modo più sostenibile, ad esempio sostenendo il programma di compensazione CO2ZERO o contribuendo al SAF.

I piloti hanno lavorato con i controllori del traffico aereo per volare sulla rotta più efficiente, evitando le deviazioni che i voli spesso devono affrontare. Il carico è stato completamente ottimizzato per garantire il miglior centre of gravity, migliorando l’aerodinamica e generando un risparmio di carburante compreso tra l’1,5 e il 2%. Il belly cargo è stato accatastato su pallet più leggeri e assicurato con reti più leggere, alle società di trasporto che consegnavano merci è stato chiesto di utilizzare veicoli alimentati da elettricità o biodiesel. Un totale di oltre 50 misure esistenti e nuove sono state adottate a bordo di entrambi i voli, coinvolgendo tutte le divisioni KLM e partner come Edmonton Airport, Amsterdam Airport Schiphol, Air Traffic Control the Netherlands (LVNL) e General Electric. L’impatto delle ultime misure sarà valutato per vedere se valga la pena implementarle a breve termine”, afferma KLM.

“Il Sustainable Flight Challenge è stato avviato da un gruppo di dipendenti KLM entusiasti, che si sono ispirati alla famosa London-Melbourne Air Race del 1934, che mirava ad espandere l’accesso globale al mondo e connettere le persone tra loro. I voli a lunga percorrenza non rappresentano più una sfida per l’industria del trasporto aereo, ma la sostenibilità rappresenta una nuova frontiera. Ecco perché il Sustainable Flight Challenge si concentrerà su un commercial scheduled service quotidiano”, prosegue KLM.

“Nel 2019, KLM ha esteso la cooperazione del settore con la sua “Fly Responsibly” campaign, invitando le altre compagnie aeree a collaborare e condividere le migliori pratiche per rendere il volo più sostenibile. Ora è giunto il momento per il passo successivo e una sfida più concreta: quale compagnia aerea può operare un volo più lungo e uno più breve nel modo più sostenibile possibile? La cosa grandiosa del Sustainable Flight Challenge è prima di tutto l’entusiasmo del personale di KLM nel presentare le proprie idee su come raggiungere questo obiettivo. Un altro aspetto positivo è che le compagnie aeree partecipanti hanno accettato di condividere le lezioni apprese e che sono stati coinvolti i nostri clienti, i produttori di motori, i produttori di SAF e altri partner. Questo spirito di cooperazione rende possibile e fattibile una maggiore sostenibilità”, afferma René de Groot, Chief Operating Officer KLM.

Le performance delle compagnie aeree partecipanti saranno valutate esternamente da una giuria di sei giudici, guidata dall’ex primo ministro olandese Jan Peter Balkenende. Decideranno quale compagnia aerea ha ottenuto le migliori performance in quattro categorie: impact, innovation, scalability and cooperation. I risultati saranno diffusi a fine giugno. Le conoscenze generate durante il Sustainable Flight Challenge saranno condivise tra i partner SkyTeam partecipanti.

Anche altre compagnie SkyTeam come Delta, Air France e ITA Airways partecipano al Sustainable Flight Challenge.

(Ufficio Stampa KLM)