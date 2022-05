Embraer collabora con Fokker Services per fornire E-Jets Components Maintenance

Embraer ha scelto Fokker Services, con sede nei Paesi Bassi, per fornire maintenance, repair and overhaul (MRO) services, che coprono una serie di engine line replaceable units (LRUs) all’interno dell’Embraer Pool Program, a supporto dei first-generation E-Jets aircraft, inclusi E170, E175, E190 ed E195. L’accordo pluriennale include più di 60 part numbers of engine LRUs.

“Siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con Fokker Services. In Embraer siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il Pool Program, al fine di avvantaggiare i nostri clienti, e Fokker Services, con la sua esperienza ed eccellenza nel supportare flotte in tutto il mondo, ha presentato la proposta più completa e interessante per supportare la E-Jets fleet. Siamo convinti che sia la scelta migliore per migliorare ulteriormente i nostri servizi”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Questo accordo mostra il risultato iniziale dell’impegno di Embraer e Fokker Services nell’esplorazione di opportunità di cooperazione, come evidenziato nel Memorandum of Understanding (MoU) firmato tra le società nell’ottobre del 2021, quando Embraer, Fokker Services e Fokker Techniek hanno deciso di perseguire le opportunità per esplorare un’ampia gamma di attività nei Defense, Commercial and Services & Support markets (leggi anche qui). Ulteriori progetti congiunti sono in discussione tra le aziende, rafforzando una partnership più ampia.

Menzo van der Beek, CEO di Fokker Services, ha dichiarato: “Questo accordo evidenzia il nostro impegno condiviso nei confronti del MoU che abbiamo firmato l’anno scorso. Questo è un grande passo avanti nello sviluppo di ulteriori opportunità insieme, poiché abbiamo trovato una corrispondenza ideale con le esigenze di alta qualità della Embraer E-Jet fleet e la nostra engine LRU expertise. Man mano che la nostra partnership con Embraer cresce, continueremo ad espandere il nostro portafoglio di capacità di supporto per le Embraer aircraft platforms”.

“Le engine LRUs verranno riparate internamente presso le repair facilities di Fokker Services. Per garantire l’eccezionale affidabilità di questi componenti critici, il team utilizzerà apparecchiature all’avanguardia, come twin wire electric arc spray e un eddy current dynamometer test stand. Fokker Services fornirà le sue conoscenze specialistiche per supportare le CF34 engine LRUs, sulla base delle conoscenze e dell’esperienza esistenti con le CFM56 and CFM LEAP LRUs. Fokker Services combina questo con oltre 30 anni di esperienza nella gestione di programmi integrati e guida il miglioramento continuo espandendo il proprio in-house repair capability portfolio”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)