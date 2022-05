Lufthansa Group acquisisce ulteriori velivoli a lungo raggio all’avanguardia. L’Executive Board ha deciso di acquistare:

– Sette Boeing 787-9 long-haul passenger aircraft.

– Tre Boeing 777F Freighter aircraft (current technology).

– Sette Boeing 777-8F Freighter aircraft (new technology).

Inoltre, saranno prorogati i contratti di leasing per due Boeing 777F Freighter (current technology), che dureranno fino al 2024.

Il Supervisory Board ha approvato oggi l’acquisizione e la proroga della locazione.

I sette velivoli passeggeri 787-9 altamente economici ed efficienti in termini di consumi carburante hanno lo scopo di colmare le lacune di capacità create dalla consegna ritardata del Boeing 777-9 (originariamente previsto in consegna nel 2023, attualmente prevista nel 2025). Lufthansa riceverà gli aerei, originariamente destinati ad altre compagnie aeree, nel 2025 e nel 2026. Allo stesso tempo, le date di consegna dei Boeing 787-9 già ordinati da Boeing verranno riviste e, in alcuni casi, anticipate al 2023 e 2024.

La domanda per l’air freight rimane costantemente elevata. Le supply chain globali continuano ad essere interrotte. Per massimizzare ulteriormente le opportunità di mercato molto redditizie in questo segmento di attività, Lufthansa Group sta acquistando altri tre Boeing 777F Freighter. Un cargo, che finora ha volato per un’altra compagnia aerea, sarà riassegnato a Lufthansa Cargo nelle prossime settimane. Successivamente seguiranno due nuovi aerei. Inoltre, i contratti per due 777F in leasing verranno estesi.

Come uno dei primi clienti, Lufthansa Group ha acquistato sette aerei Boeing 777-8F Freighter all’avanguardia ed efficienti. Si basano sulla nuova tecnologia del Boeing 777X. Il primo aeromobile sarà consegnato a partire dal 2027.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Continuiamo a investire in aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante, più silenziosi ed economici che emettono una quantità significativamente inferiore di CO2. Questo ci consente di guidare la modernizzazione della nostra flotta. Acquistando questi aeromobili all’avanguardia, sottolineiamo ancora una volta la capacità di Lufthansa Group di investire e dare forma al futuro. Ancora una volta prendiamo l’iniziativa ed espandiamo il nostro ruolo di leadership, oltre ad assumerci la responsabilità per l’ambiente, con prodotti premium per i nostri clienti e una flotta sostenibile”.

Con i nuovi velivoli a lungo raggio di Boeing, Lufthansa Group continuerà a modernizzare la propria flotta con aeromobili a lungo raggio efficienti e sostenibili. I Boeing 787-9 passenger aircraft consumano circa il 25% in meno di cherosene rispetto ai loro predecessori, i 777-8F Freighter quasi il 15% in meno. Entrambi i velivoli avranno un effetto altrettanto positivo sull’impronta di carbonio.

Comprese le misure deliberate oggi, il Gruppo prevede spese in conto capitale nette di circa 2,5 miliardi di euro nel 2022. Anche le spese in conto capitale nette annuali dovrebbero ammontare a circa 2,5 miliardi di euro fino al 2024. Il Gruppo prevede che i benefici in termini di costi associati alla modernizzazione della flotta saranno trainanti il raggiungimento dell’obiettivo che prevede un Adjusted EBIT margin di almeno l’8% e un ritorno sul capitale investito (Adjusted ROCE) di almeno il 10% entro il 2024.

Boeing: Lufthansa Group diventa il primo cliente europeo del 777-8 Freighter

Boeing e Lufthansa Group hanno annunciato oggi che il Gruppo proseguirà la sua decisione strategica di rafforzare Lufthansa Cargo con un ordine per sette 777-8 Freighter.

Il Gruppo ha anche effettuato un nuovo ordine per due 777 Freighter da aggiungere alla sua flotta cargo, fornendo cargo capacity extra nel breve termine. fino alla consegna del suo primo 777-8 Freighter.

Inoltre, Lufthansa Group continua ad accelerare la modernizzazione della sua flotta passeggeri a lungo raggio con un nuovo acquisto di sette 787-9. L’ordine di più 787 porta il portafoglio ordini totale del Gruppo per il 787 Dreamliner a 32 ordini fermi. Il Gruppo è anche cliente di lancio per il 777X passenger airplane, con 20 ordini fermi.

“La continua modernizzazione della flotta a lungo raggio di Lufthansa Group è una delle nostre massime priorità. Pertanto, siamo molto lieti di investire ulteriormente nell’ultima generazione di aeromobili Boeing. L’acquisto integrerà i nostri ordini esistenti e ridurrà ulteriormente i nostri costi operativi, migliorerà efficienza nei consumi e fornirà ai clienti esperienze all’avanguardia. Inoltre, l’acquisto sottolinea il nostro impegno nel migliorare l’aviazione sostenibile”, ha affermato il Dr. Detlef Kayser, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

“Boeing ha lanciato il nuovo 777-8 Freighter a gennaio e ha già prenotato 34 ordini fermi per il modello. Con la tecnologia avanzata della nuova famiglia 777X e le performance comprovate del 777 Freighter leader di mercato, il 777-8 Freighter offre il payload più elevato e il minor consumo di carburante, emissioni e costi operativi per tonnellata di qualsiasi large freighter”, afferma Boeing.

“Con la selezione del nostro nuovo freighter, Lufthansa continua la sua lunga storia di primati con i Boeing airplane programs, diventando il primo cliente europeo per il 777-8 Freighter”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Con l’investimento nella flotta 777 e 787, Lufthansa Group opererà con gli aeroplani bimotore più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante del settore. Ciascuno di questi aeroplani riduce le emissioni dal 15 al 25% rispetto ai modelli precedenti con un’impronta acustica fino al 50% in meno rispetto ai predecessori, contribuendo a far avanzare gli obiettivi di sostenibilità di Lufthansa Group”.

“Il 777-8 Freighter è ideale per gli operatori che creano un futuro più sostenibile e redditizio. Con payload e range quasi identici, efficienza nei consumi ed emissioni migliorate del 30% e costi operativi per tonnellata migliori del 25%, il 777-8 Freighter sarà la scelta ideale poiché gli operatori sostituiranno i vecchi freighter alla fine di questo decennio.

Il Boeing Commercial Market Outlook 2021 prevede un aumento del 70% della global freighter fleet entro il 2040, inclusi circa 450 nuovi large widebody freighters come i nuovi 777-8 Freighter e 777 Freighter. La prima consegna del 777-8 Freighter è prevista nel 2027.

Costruita con materiali compositi leggeri e dotata di motori avanzati e una suite di tecnologie all’avanguardia, la famiglia 787 ha una airport-noise footprint inferiore del 60% rispetto alla generazione precedente di aeroplani, il che la rende ideale per le comunità aeroportuali di Lufthansa Group”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Boeing – Photo Credits: Lufthansa Group – Boeing)