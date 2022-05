Emirates lancia la full Premium Economy Experience

Emirates svela la sua full Premium Economy offering a bordo e a terra e annuncia che aprirà le vendite di questa cabina dal 1 giugno 2022.

“La nuova classe di cabina, che offre sedili lussuosi, più spazio per le gambe e un servizio in grado di rivaleggiare con la business offering di molte compagnie aeree, sarà disponibile per i clienti Emirates che viaggiano sulle rotte A380 verso Londra, Parigi, Sydney dal 1° agosto e Christchurch da dicembre.

Emirates è l’unica compagnia aerea della regione ad offrire una cabina Premium Economy”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Come per tutto ciò che facciamo, Emirates Premium Economy sarà eccezionale nella sua classe, con un’attenzione minuziosa data a ogni aspetto dell’esperienza del cliente.

Da quando abbiamo introdotto per la prima volta i nostri posti Premium Economy nel gennaio 2021, la risposta e la domanda positive sono state enormi. Attualmente disponiamo di sei A380 equipaggiati con questa classe di cabine, il che limita la nostra implementazione iniziale, ma la nostra intenzione è quella di offrire questa esperienza a molti più mercati della nostra rete. A novembre inizieremo il nostro programma di retrofit per installare la Premium Economy su 67 A380 e 53 Boeing 777. Alla fine del programma, Emirates disporrà di 126 aeromobili dotati di cabine Premium Economy, oltre ai nostri ultimi interni in altre cabine. È un investimento importante per garantire che i nostri clienti continuino ad avere la migliore esperienza in volo”.

“Emirates Premium Economy è in una classe a sé stante, offrendo un’esperienza esclusiva senza eguali nel settore.

Dedicated airport experience: i clienti possono aspettarsi un’area check-in dedicata per la Premium Economy presso Dubai International Airport, o utilizzare uno dei tanti comodi self-service check-in kiosks nella hall per evitare le code.

Luxurious seats: una volta a bordo, i clienti noteranno immediatamente il lusso nella cabina Premium Economy di Emirates. Una finitura con pannelli di legno simile alla Business Class crea l’atmosfera della cabina e ogni sedile è progettato per offrire comfort e supporto ottimali, con 6-way adjustable headrests.

I sedili in pelle color crema hanno un pitch generoso fino a 40 pollici, sono larghi 19,5 pollici e si reclinano di 8 pollici in una comoda posizione con ampio spazio per distendersi. Offre anche poggiapolpacci e poggiapiedi per un maggiore comfort, oltre a molti altri tocchi premurosi, come punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili e un tavolo da cocktail laterale.

Comfort: i clienti possono mettersi a proprio agio sotto morbide coperte sostenibili realizzate con bottiglie di plastica riciclate e accomodarsi nel cuscino di dimensioni generose, entrambi progettati esclusivamente per la Premium Economy. Possono anche rinfrescarsi con i complimentary amenity kits che vengono forniti in sacchetti riutilizzabili e sostenibili. Contengono articoli tutti realizzati con alcuni elementi di materiali riciclati o sostenibili.

Dining experience: incorporando elementi ispirati alla Business Class, i clienti saranno accolti a bordo con un drink di benvenuto in pregiata cristalleria. Durante il servizio pasti, una selezione di pasti abbondanti a base di ingredienti di stagione e influenze regionali sarà servita su porcellane, accompagnata da posate in acciaio inossidabile avvolte in tovaglioli di lino. Il menu delle bevande includerà una selezione di bevande tra cui vini premium e uno spumante Chandon. Sono disponibili anche liquori dopo i pasti, con cioccolatini.

Entertainment: ogni sedile ha uno schermo da 13,3″, uno dei più grandi della sua categoria, per godersi fino a 5.000 canali di musica, film, TV, notizie e altri contenuti sul pluripremiato ice di Emirates”, prosegue Emirates.

Sull’Emirates A380 con quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Sull’Emirates Boeing 777, saranno installati fino a 24 posti Premium Economy in una sezione dedicata alla cabina tra Business ed Economy.

Per ulteriori informazioni su Emirates Premium Economy, visitare: https://www.emirates.com/ae/english/experience/cabin-features/premium-economy-class/.

“Emirates, Official Airline of the 2022 Arabian Travel Market (ATM), ha inoltre accolto His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum nel suo stand durante l’apertura ufficiale del più grande travel and tourism trade event della regione.

His Highness Sheikh Ahmed, accompagnato da His Excellency Helal Al Marri, Director General of Dubai’s Department of Economy and Tourism, è stato ricevuto da Adnan Kazim, Emirates’ Chief Commercial Officer, ed hanno effettuato un tour della full Premium Economy experience, con tutti i suoi ervizi esclusivi in offerta ai clienti dal 1 agosto, svelati per la prima volta ad ATM”, conclude Emirates.

Lo stand di Emirates si trova nel padiglione 3 stand ME3210 presso ATM.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)