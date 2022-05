Volotea assegna a Iberia la manutenzione della sua flotta di A320 fino al 2028

Volotea ha firmato un contratto con Iberia Maintenance per eseguire “C check overhauls” sugli Airbus A320 presso le sue strutture di Madrid e Barcellona per i prossimi cinque anni e mezzo.

Volotea invierà gli aeromobili A320 a Iberia MRO per un comprehensive maintenance service da effettuare durante la stagione invernale. Questo accordo, che entrerà in vigore a gennaio 2023, avrà una durata di cinque anni e mezzo.

“La compagnia aerea ha scelto Iberia Maintenance dopo un’esaustiva procedura di gara in cui il provider spagnolo è stato il vincitore per l’eccellente qualità dei suoi servizi. Il contratto prevede l’esecuzione di “C-checks” presso le strutture di Iberia Maintenance situate a Madrid e Barcellona e rafforza l’impegno di Volotea nella Spanish aircraft maintenance industry. I “C-check” consistono nell’ispezione, revisione, manutenzione e sostituzione di parti dell’aeromobile, e comprendono preventive maintenance. Devono essere eseguiti ogni 14-16 mesi.

Iberia Maintenance è un fornitore leader di servizi di manutenzione e riparazione, con programmi che soddisfano le esigenze di ogni cliente e sistemi tecnologici all’avanguardia. Nelle sue strutture a Madrid e Barcellona, dispone di sei hangar con 16 postazioni e i workshops necessari per svolgere maintenance and material management services per gli A320 e i motori associati”, afferma Iberia.

“Questo accordo a lungo termine ci assicura servizi di manutenzione di prima classe per la nostra flotta di A320, svolti con un’azienda spagnola leader e rispettabile come Iberia Maintenance, che ci consente di supportare e promuovere questo settore nel nostro paese. Inoltre, disporre di servizi di ispezione di altissima qualità è fondamentale per Volotea, una compagnia aerea la cui priorità principale è la sicurezza”, ha affermato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea.

Javier Sánchez-Prieto, Presidente e CEO di Iberia, ha aggiunto: “Questo accordo con Volotea contribuisce al continuo consolidamento di Iberia Maintenance come fornitore di riferimento nell’Europa meridionale per tutti i servizi MRO e darà anche impulso al progetto di Iberia di sviluppare l’ heavy maintenance business a Barcellona”.

L’anno scorso, Volotea ha completato il passaggio a una flotta full-Airbus optando per il modello A320, con il quale le operazioni della compagnia sono ora più rispettose dell’ambiente.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)