Il Piano di Riorganizzazione di LATAM riceve un forte sostegno dai creditori

LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM”), insieme alle sue filiali in Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti, ha comunicato oggi i risultati della votazione del Piano di Riorganizzazione, che descrive l’uscita del gruppo dal Capitolo 11 e che ha raggiunto un sostegno pari all’82% in termini di importo in dollari e 65% in termini di numero di creditori votanti nelle classi compromesse dal Piano.

Questi risultati non includono ancora i titolari di crediti RCF, che hanno tempo fino al 10 maggio 2022 per presentare i loro voti.

“Nel corso degli ultimi mesi, LATAM ha continuato ad impegnarsi in ampi negoziati e in un processo di mediazione, lavorando duramente per risolvere qualsiasi problema con il Piano. LATAM rimane fiduciosa che il piano sia equo, e consideri tutte le parti interessate.

Se confermato, il Piano genererebbe nuovi fondi all’interno del gruppo attraverso una combinazione di capitale, titoli convertibili e debiti, e rafforzerebbe il suo bilancio, la liquidità e la struttura del capitale per le operazioni future.

L’udienza di conferma è prevista per il 17 e 18 maggio 2022, quando il tribunale valuterà il Piano, l’ultima pietra miliare del processo di insolvenza negli Stati Uniti. LATAM continua a puntare al completamento del processo e all’uscita dal Capitolo 11 nella seconda metà del 2022”, afferma LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)