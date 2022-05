Airbus collabora con MAGicALL per sviluppare i motori elettrici di CityAirbus NextGen

Airbus ha scelto MAGicALL per la fornitura dei motori dell’electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft CityAirbus NextGen. Il prototipo eVTOL di Airbus sarà dotato di una versione su misura di MAGiDRIVE, l’ultima generazione di motori elettrici prodotti da MAGicALL.

“La personalizzazione dettagliata del CityAirbus NextGen electric propulsion system consentirà al prototipo di beneficiare di caratteristiche che si abbineranno al suo design unico, aumentando le performance e l’affidabilità. I leggeri motori brushless che saranno integrati in CityAirbus NextGen sono un prodotto di design e produzione innovativi: incorporano l’ultima generazione della magnetics and power electronics technology di MAGicALL”, afferma Airbus.

Joerg P. Mueller, Head of Urban Air Mobility (UAM) of Airbus, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di beneficiare dell’esperienza di MAGicALL per sviluppare l’electric propulsion system di CityAirbus NextGen. I motori elettrici sono una componente importante del nostro prototipo: l’elevata coppia e il peso ridotto del MAGiDRIVE, nonché il suo design robusto, saranno estremamente vantaggiosi per l’efficienza complessiva del velivolo”.

I motori elettrici contribuiranno anche all’architettura del prototipo eVTOL di Airbus, grazie a una soluzione completamente integrata che comprende sia il motore stesso che il suo control system, come parte di una fully enclosed, air-cooled propulsion unit.

MAGicALL è un fornitore leader di motori elettrici con sede in California. Fondata nel 2004, l’azienda beneficia di una comprovata esperienza in magnetic and power electronic solutions per l’industria aerospaziale. MAGicALL ha anche contribuito allo sviluppo dei motori che hanno alimentato il tilt-wing UAM technological demonstrator di Airbus, Vahana.

Dal 2014 Airbus sta esplorando come la propulsione elettrica può aiutare a guidare lo sviluppo di nuovi tipi di veicoli aerei. Nel settembre 2021 la Società ha presentato il suo prototipo eVTOL completamente elettrico, CityAirbus NextGen. Airbus sta sviluppando una soluzione UAM con eVTOL non solo per offrire un nuovo servizio di mobilità, ma anche come passo importante nella sua ricerca per ridurre le emissioni in tutta la sua gamma di prodotti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)