News Brevi – 10.05.2022

FRECCE TRICOLORI: LE MANIFESTAZIONI AEREE RIPRENDONO DALLA PUGLIA – Una settimana ricca di emozioni per il territorio pugliese che ha ospitato le prime manifestazioni aeree del 2022. In particolare sabato 7 maggio, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si è esibita sul lungomare di Giovinazzo e Molfetta, mentre domenica 8 maggio sul lungomare della città di Bari, insieme ad altri velivoli ed elicotteri della Forza Armata. Per l’occasione, nelle città interessate alle manifestazioni aeree, sono state allestite aree espositive/informative/editoriali con la presenza di simulatori di volo, mock-up del velivolo in dotazione alle Frecce Tricolori e attività promozionali dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroclub di Bari. Nei giorni precedenti, i piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, regalando un sorriso di vicinanza che ha riempito di gioia gli occhi dei bambini e genitori presenti. La sera del 7 maggio, i piloti della PAN, accompagnati dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, sono stati accolti dal Sindaco di Bari, Ing. Antonio Decaro, e dai Sindaci delle città di Giovinazzo e Molfetta nella cornice del Palazzo di Città. L’atteso programma acrobatico della PAN è stato preceduto da una serie di sorvoli ed esibizioni in volo. Nello specifico, nelle giornate dedicate al volo si sono avvicendati nei cieli pugliesi i velivoli di addestramento in dotazione all’Aeroclub di Bari, proseguendo poi con i velivoli della linea addestrativa MB339 e T-346A del 61° Stormo di Galatina (LE), per concludere con i velivoli aerotattici utilizzati nei reparti operativi del territorio pugliese: gli Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle e gli F-35A ed F35B del 32° Stormo di Amendola (FG). Le manifestazioni aeree sono state arricchite da dimostrazioni di soccorso in mare effettuate dal 84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, in collaborazione con i mezzi delle Guardia Costiera/Capitaneria di Porto e da una dimostrazione di una operazioni di contrasto ai traffici illeciti marittimi messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA: GLI AZIONISTI APPROVANO TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO ALL’AGM 2022 – Il 69a Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG è iniziato puntualmente alle 10:00 di oggi. A causa della pandemia, anche quest’anno l’incontro si è tenuto virtualmente. Molti azionisti hanno sfruttato l’opportunità per porre le loro domande in anticipo. Per coinvolgere gli azionisti il più direttamente possibile anche in forma virtuale, il Gruppo ha ampliato quest’anno le possibilità di partecipazione degli azionisti. Circa 2.300 azionisti hanno seguito online l’odierno AGM di Deutsche Lufthansa AG. Era rappresentato un totale del 37,47% del capitale sociale. Un totale di otto punti all’ordine del giorno sono stati posti in votazione e gli azionisti della Società hanno approvato tutte le voci a larga maggioranza. Gli azionisti hanno quindi approvato a larga maggioranza le azioni dei membri dell’Executive Board e del Supervisory Board per l’esercizio 2021. Anche la relazione sulla remunerazione, votata per la prima volta, è stata approvata dalla maggioranza dei soci. Gli azionisti hanno inoltre approvato la nuova autorizzazione all’emissione di convertible bonds, bonds with warrants, profit participation rights and/or participating bonds (o combinazioni di tali strumenti), il rinnovo dell’Authorized Capital A e una corrispondente modifica dello Statuto a larga maggioranza. Informazioni dettagliate sull’AGM 2022 sono disponibili all’indirizzo www.lufthansagroup.com/agm.

ETHIOPIAN AIRLNES INCONTRA IL CORPORATE A MILANO MALPENSA – Ethiopian Airlines, rappresentata in Italia da Distal & Itr Group, in collaborazione con Africa e Affari ha incontrato alcuni corporate partners, il 5 Maggio presso l’Aeroporto di Malpensa. L’evento è nato con lo scopo di rilanciare l’importanza dell’Africa nel segmento business e di far toccare con mano il vettore leader del continente. I relatori di Ethiopian, Rahel Zarihum, Traffic and Sales Manager a Malpensa insieme ai Sales Representatives, Loredana Frisella e Andrea Berettini, hanno presentato una panoramica del prodotto ed illustrato il nuovo aeroporto di Addis Abeba. Il cuore pulsante dell’economia africana è stato poi commentato dal relatore Massimo Zaurrini, Direttore Africa Affari. Gli ospiti hanno poi potuto provare il prodotto direttamente a bordo del Boeing 787 Dreamliner nella Cloud Nine (Business Class) con 30 poltrone reclinabili fino a 180 gradi e la classe Economy, con 285 poltrone molto apprezzate per l’ampio spazio per le gambe. Gli ospiti hanno in fine condiviso un momento di convivialità durante un rinfresco nella Sala Lounge Montale. “Ethiopian è il vettore numero uno in Africa. Il nostro obbiettivo è di farlo diventare la scelta numero uno in Italia per i vostri viaggi in Africa”, afferma Desiree Grech, Sales Manager in Italia. Ethiopian, membro di Star Alliance, è la compagnia aerea in più rapida crescita in Africa. Nei suoi oltre settantasei anni di attività, Ethiopian è diventata uno dei principali vettori del continente. Il vettore opera una flotta giovane e moderna. Dall’Italia Ethiopian opera da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso lo scalo di Addis Abeba, da dove la compagnia vola verso 127 destinazioni internazionali in cinque continenti.

AEROPORTO DI BOLOGNA: IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI APPROVA L’ISTANZA DI RISTORO PER I DANNI DA COVID-19 – Aeroporto di Bologna informa: “La Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari del MIMS, con decreto del Direttore Generale del 5 maggio 2022, notificato alla Società in data odierna, ha integralmente accolto l’istanza di accesso al fondo per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, di cui all’articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall’articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, presentata dal gestore aeroportuale Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Il provvedimento, adottato a seguito di positivo parere dell’ENAC, riconosce alla Società di gestione del “Marconi” l’importo esatto di € 20.903.059,00, quale compensazione dei danni subiti a causa della pandemia da COVID-19 per il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020. Tale importo rappresenta un parziale ristoro dei danni derivanti dalla pandemia, il cui impatto ha segnato profondamente e sta tutt’ora segnando il settore aeroportuale e, unitamente ai finanziamenti bancari acquisiti dalla Società nel 2020 e 2021 e ai flussi di cassa prodotti dalla gestione in conseguenza della progressiva ripresa delle attività, seppure in un quadro generale di forte incertezza per la situazione internazionale, contribuirà al progressivo rilancio delle attività dello scalo, con particolare riferimento allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi ai passeggeri e alla realizzazione di iniziative nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità”.

DELTA CELEBRA L’ANNIVERSARIO DELLA PARTNERSHIP TRANSFRONTALIERA CON AEROMEXICO – Maggio segna il quinto anniversario dell’attuazione del Delta Air Lines and Aeromexico Joint Cooperation Agreement (JCA). JCA è un’alleanza transfrontaliera che collega le reti dei vettori tra gli Stati Uniti e il Messico e ha migliorato il servizio, ampliato le rotte e avvantaggiato oltre 28 milioni di clienti dal lancio nel 2017. Durante la loro partnership JCA, Delta e Aeromexico hanno volato 365 milioni di miglia, pari a 14.663 viaggi in tutto il mondo e hanno operato più di 250.000 voli. Oggi Delta e Aeromexico offrono 43 rotte tra il Messico e gli Stati Uniti, inclusa la maggior parte dei voli da Los Angeles, con 35 voli settimanali per Città del Messico, e da New York, con 28 voli settimanali, insieme al servizio tra gli altri principali mercati transfrontalieri in California, Texas e Florida. Durante la loro partnership Delta e Aeromexico hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare prodotti e servizi completi e allineati per i loro clienti che garantiscano un’esperienza cliente coerente e leader del settore. “Siamo orgogliosi di come il nostro innovativo accordo di cooperazione congiunta abbia trasformato il mercato transfrontaliero USA-Messico, generando vantaggi significativi per i clienti e una rete di rotte più ampia”, ha affermato Perry Cantarutti, S.V.P. – Alliances for Delta. Nel luglio 2021 sono ripresi i voli dal Messico per Dallas e Austin, mentre il servizio da Guadalajara a Salt Lake City è ripreso nel settembre 2021. Entrambe le compagnie aeree continuano a ripristinare il servizio al ritorno della domanda.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo programma dei voli internazionali e aumenterà la frequenza dei voli per alcune città dal 15 maggio al 30 giugno 2022. ANA informa: “Con il recente allentamento delle restrizioni di viaggio in Giappone e in altri paesi, c’è stato un aumento della domanda, principalmente sulle rotte del Nord America e dell’Asia. Mentre i voli da/per alcune città europee sono stati sospesi da marzo, ora abbiamo adattato le nostre operazioni e riprenderemo la rotta Haneda-Londra a partire da giugno. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la fattibilità dei viaggi mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, la nostra iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei”. Per maggiori informazioni: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

ANA RIPRENDE LE OPERAZIONI DELL’A380 “FLIGHT HONU” – All Nippon Airways (ANA) riprenderà le operazioni del suo Airbus A380 “FLYING HONU” per i voli tra il Giappone e le Hawaii a partire dal 1 luglio. La flotta FLYING HONU di ANA è composta da tre aeromobili Airbus A380, il primo dei quali è entrato in servizio a maggio 2019 ed è dipinto di blu per rappresentare il cielo blu hawaiano. Il secondo FLYING HONU è verde smeraldo che si ispira alle acque cristalline dell’oceano hawaiano. Infine, il terzo FLYING HONU presenta una livrea in arancione ispirata al tramonto hawaiano. A partire dal 1 luglio, ANA riprenderà 2 viaggi di andata e ritorno/settimana sulla rotta Tokyo Narita – Honolulu con l’aereo Airbus A380 “FLYING HONU”. In risposta alla crescente domanda di voli per le Hawaii, la frequenza dei voli per la rotta Tokyo Haneda – Honolulu aumenterà da 3 andata e ritorno/settimana a 4 andata e ritorno/settimana a partire dal 28 maggio. Inoltre, la rotta Tokyo Haneda – Honolulu sarà aumentata a 5 voli andata e ritorno/settimana a partire dal 1° luglio e, insieme alla rotta Tokyo Narita – Honolulu, che riprenderà 2 voli andata e ritorno/settimana, ci saranno 7 voli andata e ritorno/settimana (voli giornalieri di andata e ritorno ) tra Tokyo e Honolulu.

EVE HOLDINGS INC. INIZIA LE NEGOZIAZIONI ALLA BORSA DI NEW YORK – Eve Holding, Inc. ha annunciato oggi che le sue azioni ordinarie e i suoi warrant inizieranno a essere negoziati alla Borsa di New York oggi, con i simboli “EVEX” e “EVEXW”. La direzione parteciperà a una cerimonia di apertura al NYSE per celebrare la quotazione pubblica, che segue il completamento, il 9 maggio 2022, di una business combination tra Zanite ed EVE UAM, LLC, leader nello sviluppo della prossima generazione Soluzioni Urban Air Mobility (“UAM”) e sussidiaria di Embraer S.A. (“Embraer”). “Oggi celebriamo una pietra miliare storica in un viaggio che abbiamo iniziato quasi cinque anni fa in EmbraerX, l’acceleratore di mercato di Embraer”, ha affermato André Stein, Co-CEO di Eve. “Questa transazione è un fattore chiave della nostra missione per diventare un attore leader in un potenziale UAM addressable market da 760 miliardi di dollari. Ringraziamo l’intero team di Eve ed Embraer per tutto il loro duro lavoro, i nostri partner di Zanite e i nostri altri investitori per il loro supporto”. “Riteniamo che Eve sia in una posizione unica per sviluppare, certificare e commercializzare le nostre soluzioni UAM su scala globale”, ha affermato Jerry DeMuro, Co-CEO di Eve. “La nostra pipeline di ordini di lancio per 1.825 veicoli garantiti tramite lettere di intenti non vincolanti da parte di 19 clienti è composta da leader del settore che hanno anche investito in Eve, tra cui Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways e SkyWest. Ciò fornisce una valida convalida della nostra strategia e visione”. “Crediamo nel grande potenziale del mercato UAM globale ed Eve è ben posizionata per essere un leader globale, offrendo una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

ACCORDO TRA SWISS E FINASS PER L’UTILIZZO DI SAF – Swiss International Air Lines (SWISS) e il business travel provider Finass hanno concluso una nuova partnership. Nell’ambito della collaborazione, la prima del genere in Svizzera, i corporate customers di Finass possono scegliere di acquistare SAF per le loro attività di viaggio aereo dal 1 giugno in poi. “Siamo lieti di intensificare ulteriormente la nostra collaborazione di lunga data con Finass”, afferma Marco Willa, Head of Regional Sales Switzerland, SWISS. “Impegnandosi a offrire ai propri clienti l’opzione SAF, Finass sta assumendo un ruolo pionieristico nel settore del trasporto aereo. Impegni di questo tipo aiutano concretamente a promuovere lo sviluppo di tali combustibili sostenibili e questo a sua volta consente a tutta la nostra industria di avvicinarsi al suo obiettivo di volare carbon-neutral”. Claudine Furrer, CEO di Finass Reisen AG: “Siamo molto lieti di essere il primo fornitore di viaggi d’affari in Svizzera a offrire ai propri clienti carbon-neutral air travel tramite SAF, in collaborazione con SWISS e Lufthansa Group”. Il passaggio dai combustibili fossili al SAF dovrebbe rendere i viaggi aerei di domani praticamente carbon-neutral. Tuttavia, i carburanti sostenibili per l’aviazione non sono ancora disponibili in quantità sufficienti e sono anche significativamente più costosi del jet fuel convenzionale. SWISS sta quindi intraprendendo azioni specifiche e impegnandosi in collaborazioni mirate per sostenere sia lo sviluppo che l’aumento della produzione di SAF.

IATA: CABIN SAFETY OPS CONFERENCE 2022 A LISBONA – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la Cabin Ops Safety Conference (COSC) 2022 si svolgerà a Lisbona, Portogallo, dal 14 al 16 giugno, con TAP Air Portugal come compagnia aerea ospitante. Di fronte a numerose sfide operative, nel 2021 il settore aereo ha migliorato le proprie performance di sicurezza in diversi settori chiave. Questi risultati sono stati raggiunti quando il settore ha intensificato le operazioni dal punto più basso di aprile 2020, affrontando numerosi problemi, tra cui crew shortages e un forte aumento di unruly passenger events. “Le compagnie aeree e i loro dipendenti hanno svolto un lavoro eccellente negli ultimi due anni in circostanze straordinariamente difficili. Ora, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio legate al COVID, le operazioni di volo stanno aumentando e l’attenzione deve essere rivolta a garantire il mantenimento degli stessi elevati livelli di sicurezza ed efficienza. La Cabin Ops Safety Conference è il forum in cui cabin safety experts di compagnie aeree, autorità di regolamentazione, OEM e fornitori si uniscono per condividere approfondimenti sulle sfide più importanti per la cabin safety”, afferma Nick Careen, IATA’s Senior Vice President of Operations, Safety and Security. Le sessioni affronteranno argomenti chiave tra cui: Unruly passengers, Cabin crew fatigue, Human trafficking, Cabin accessibility issues, Cabin safety investigations, Cabin design, Accessible lavatory design. L’evento prevede anche workshop su turbulence, cabin crew wellbeing and safety management. Inoltre, tornerà il popolare Cabin Safety Exchange. Questo forum di discussione offre l’opportunità ai cabin safety professionals di condividere approfondimenti sui principali cabin safety issues e guida il lavoro della IATA cabin safety agenda negli anni a venire.