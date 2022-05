Embraer e NAC concordano un primo Passenger to Freight Conversion Deal per un massimo di 10 E190F/E195F

Nordic Aviation Capital (NAC), la più grande regional aircraft leasing company, al mondo, sarà launch lessor delle Embraer E-Jet Passenger to Freight (P2F) conversions. NAC ed Embraer hanno raggiunto un accordo di principio per occupare fino a 10 conversion slots per E190F/E195F, con le prime consegne a partire dal 2024. Gli aeromobili per la conversione proverranno dalla flotta E190/E195 esistente di NAC.

Norman CT Liu, Presidente e CEO di Nordic Aviation Capital, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di lavorare con Embraer allo sviluppo di una base di operatori per l’E-Jet Freighter, poiché le cargo conversions sono un elemento chiave della nostra full life cycle portfolio strategy per il futuro”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “È fantastico fare affari con NAC, che è sempre stato un forte sostenitore di Embraer e dell’aviazione regionale. Avendo lanciato l’E190F e l’E195F molto di recente, l’annuncio di oggi con NAC è un forte indicatore della domanda che stiamo vedendo per le nostre E-Jet freight conversions”.

Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support, ha affermato: “C’è una domanda senza precedenti per l’airfreight, in particolare per le consegne in giornata e le operazioni decentralizzate; la missione perfetta per gli E-Jet sized freighters. La soluzione P2F di Embraer offre a NAC opportunità ideali di estensione dei guadagni per i nostri precedenti modelli E-Jet, ora destinati a sostituire i più inquinanti narrowbody cargo aircraft diretti alla pensione”.

“Le E-Jet P2F conversions di Embraer offrono performance ed economia leader del segmento: gli E-Jet Freighter avranno oltre il 50% in più di volume capacity, tre volte il range dei large cargo turboprops e costi operativi fino al 30% inferiori rispetto ai narrowbody.

La conversione in freighter verrà eseguita presso le strutture di Embraer in Brasile e include main deck front cargo door; cargo handling system; floor reinforcement; Rigid Cargo Barrier (RCB) – 9G Barrier con access door; cargo smoke detection system, inclusi class “E” extinguishers in upper cargo compartment; Air Management System changes (cooling, pressurization, etc.); interior removal and provisions for hazardous material transportation. L’E190F può gestire un payload di 23.600 libbre (10.700 kg) mentre l’E195F un payload di 27.100 libbre (12.300 kg)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)