Blue Air annuncia un adeguamento temporaneo della capacità a Torino

Blue Air annuncia un adeguamento della capacità per la sua base di Torino, a causa dei ritardi nella consegna degli aeromobili che avranno un impatto sulle rispettive operazioni nei prossimi quattro mesi.

“Blue Air è in procinto di un completo rinnovamento della flotta, avendo già accolto 5 nuovi Boeing 737-8 MAX nella sua flotta. A causa del ritardo nella consegna degli aeromobili prevista per il 2022, Blue Air ha bisogno di un adeguamento temporaneo della capacità della sua base di Torino per far fronte a questi ritardi.

Blue Air sospenderà temporaneamente i voli selezionati dalla sua base di Torino verso Iasi, Napoli, Alghero e Trapani fino al 20 settembre 2022. Blue Air intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo.

I clienti interessati potrebbero scegliere un altro volo o richiedere un rimborso.

I seguenti voli NON saranno interessati:

Torino – Catania

Torino – Reggio Calabria

Torino – Lamezia Terme

Torino – Bacau

Torino – Santorini

Blue Air assicura ai propri clienti i migliori sforzi dell’azienda per ridurre al minimo le interruzioni e che le notifiche degli itinerari interessati a causa di questi adeguamenti del programma verranno inviate con largo anticipo.

La rete estiva di Blue Air include un’eccellente selezione di hotspot mare e sole, emozionanti soggiorni in città e nuove imbattibili destinazioni da esplorare e godersi. Nell’estate 2022, Blue Air opera un totale di 109 rotte, di cui 41 nuove rotte e oltre 30 rotte esclusive”, afferma Blue Air.

(Ufficio Stampa Blue Air)