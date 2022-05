United Airlines inaugura il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Chicago O’Hare

United Airlines ha inaugurato il nuovo collegamento diretto stagionale tra Milano Malpensa ed il suo hub di Chicago O’Hare, celebrando, nel fine settimana, la partenza del suo primo volo da Milano su questa rotta. Grazie a questo nuovo collegamento, United è l’unica compagnia aerea ad offrire un volo diretto tra Milano e Chicago.

“Il nuovo volo di United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l’anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York/Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O’Hare e Washington Dulles, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York/Newark.

United raddoppierà inoltre le frequenze tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e New York/Newark da una a due volte al giorno a partire dal 28 maggio 2022. United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo, nella stagione estiva 2022, otto voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti”, afferma United.

“Siamo onorati di inaugurare il nostro nuovo servizio tra Milano ed il nostro hub di Chicago”, ha commentato Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India and West Africa di United. “In qualità di unico vettore ad offrire un volo diretto tra Milano e Chicago, rafforziamo il nostro network internazionale fornendo ai nostri clienti italiani comodi collegamenti attraverso l’hub di United a Chicago O’Hare dal quale è possibile raggiungere, con un solo scalo, oltre 100 destinazioni in coincidenza, in tutto il continente americano”.

“Stiamo riscontrando importanti segnali di fiducia da parte dei vettori che non solo ritornano ad offrire gli storici collegamenti sui nostri scali, ma investono anche in nuove destinazioni. United Airlines con l’apertura del volo giornaliero su Chicago ne è oggi l’emblema. La nuova destinazione è una delle novità più importanti della stagione estiva”, dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA. “Questa nuova destinazione operata da United, che si affianca al volo giornaliero per New York (EWR) apre, grazie al network del vettore su Chicago O’Hare, le porte degli Stati Uniti ed aggiunge qualità nell’offerta di viaggio dai nostri aeroporti, in particolare per la costa del Pacifico. Siamo davvero molto contenti di essere qui oggi a celebrare l’introduzione di questo collegamento con una delle più affascinanti destinazioni negli USA”.

“Il nuovo servizio dall’Italia fa parte della più grande espansione transatlantica della storia di United. In previsione di una forte ripresa dei viaggi estivi in Europa, United inaugurerà o ripristinerà 30 voli transatlantici da metà aprile a inizio giugno. Questa espansione include nuovi voli diretti verso cinque destinazioni tipicamente orientate al traffico leisure e non servite da nessun’altra compagnia aerea degli Stati Uniti tra cui Amman, Giordania; Bergen, Norvegia; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna. Oltre a Milano la compagnia sta inaugurando nuovi voli diretti per alcuni dei più popolari luoghi turistici e d’affari europei tra cui Londra, Zurigo, Monaco di Baviera e Nizza.

Il network transatlantico di United sarà più grande del 25% rispetto al 2019. Con questa espansione, United servirà più destinazioni transatlantiche di ogni altro vettore statunitense diventando così la compagnia aerea con il maggior numero di rotte Atlantiche della sua storia”, afferma United.

UA 415 MXP – ORD, partenza 15:10 – arrivo 18:00, giornaliero, operato con Boeing 787-8. Stagionalità: 7 Mag – 30 Sett 2022.

UA 416 ORD – MXP, partenza 21:15 – arrivo 13:10 +1, giornaliero, operato con Boeing 787-8. Stagionalità: 6 Mag – 29 Sett 2022.



Operativi espressi in orari locali e soggetti a variazioni.

“Il nuovo servizio stagionale diretto di United da Milano a Chicago O’Hare è operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner dotati di 28 poltrone completamente reclinabili in business class United PolarisSM, 21 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 36 poltrone Economy PlusSM e 158 poltrone in Economy standard.

La classe business United Polaris è un’esperienza di viaggio di qualità che dà la priorità al relax e al comfort, con ottimi pasti a bordo, raffinati kit di cortesia Sunday Riley e sedili completamente reclinabili”, prosegue United.

United è presente in Italia dal 1997. Oltre al nuovo servizio giornaliero stagionale da Milano a Chicago O’Hare, United offre collegamenti diretti tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark; collegamenti giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles; collegamenti giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York/Newark.

United è il più grande vettore operante dall’aeroporto internazionale O’Hare (ORD). La compagnia aerea opera attualmente 482 voli giornalieri verso 179 destinazioni negli Stati Uniti e nel mondo dal suo hub di Chicago.

(Ufficio Stampa United Airlines – SEA – Photo Credits: United Airlines)