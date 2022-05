Qatar Airways e Virgin Australia annunciano una nuova partnership strategica in occasione dell’Arabian Travel Market

Qatar Airways e Virgin Australia hanno annunciato oggi una nuova partnership strategica che espanderà significativamente i network, le lounge e i programmi fedeltà di entrambe le compagnie.

A partire dalla metà di quest’anno, la nuova collaborazione offrirà ai passeggeri maggiori opportunità, un’esperienza senza pari e vantaggi unici, viaggiando tra l’Australia e la rete globale di Qatar Airways. Si potrà beneficiare di comode opzioni di transito attraverso i gateway australiani di Qatar Airways e i principali hub di Virgin Australia, tra cui Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide e Perth.

La partnership è stata annunciata in occasione dell’Arabian Travel Market di Dubai, dove Qatar Airways ha una presenza significativa, e offrirà all’Australia ottime opportunità per la ripresa del settore del turismo, aprendo al contempo un mondo di nuove opportunità di viaggio per i clienti di entrambe le compagnie aeree.

Qatar Airways attualmente opera voli giornalieri per Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth, oltre a tre voli settimanali per Adelaide che proseguono per Auckland, in Nuova Zelanda. Grazie al nuovo accordo di codeshare, i passeggeri di Qatar Airways potranno viaggiare senza problemi verso 35 destinazioni del vasto network nazionale di Virgin Australia, comprese le più popolari destinazioni turistiche australiane, tra cui Cairns, Gold Coast, Alice Springs e Broome, con una sola prenotazione. Inoltre, i clienti della compagnia qatariota, avranno anche accesso ai mercati internazionali a corto raggio di Virgin Australia, recentemente rilanciati, tra cui Fiji e Queenstown, Nuova Zelanda.

Allo stesso modo, i viaggiatori di Virgin Australia e i membri del premiato programma di fidelizzazione Velocity Frequent Flyer della compagnia aerea, potranno accedere direttamente al network di Qatar Airways, il quale comprende oltre 140 destinazioni in tutto il mondo e che includono il Medio Oriente, l’Europa e l’Africa, attraverso l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport di Doha riconosciuto da Skytrax come il “World’s Best Airport”.

Inoltre, i clienti di Virgin Australia, potranno prenotare i voli Qatar Airways attraverso il sito web di Virgin Australia. Allo stesso modo, i passeggeri di Qatar Airways avranno la possibilità di acquistare i voli del network di Virgin Australia attraverso www.qatarairways.com.

La partnership includerà anche vantaggi reciproci per i programmi fedeltà, i quali permetteranno ai membri del Privilege Club di Qatar Airways di guadagnare e riscattare Avios quando volano con Virgin Australia, con vantaggi simili per i membri di Velocity quando viaggiano sui servizi di Qatar Airways. I soci Privilege Club e Velocity godranno anche di numerosi altri vantaggi, a seconda del livello di status, come l’accesso gratuito alle lounge, la franchigia bagaglio extra, il check-in prioritario, l’imbarco prioritario e la consegna prioritaria del bagaglio quando volano rispettivamente su Virgin Australia e Qatar Airways. Il Privilege Club ha recentemente implementato il suo programma di fedeltà attraverso la partnership con Avios, espandendo significativamente le opportunità di accumulo e riscatto punti per i suoi membri.

L’accordo con Virgin Australia si basa sull’impegno a lungo termine di Qatar Airways nel connettere l’Australia al mondo. Durante la pandemia, Qatar Airways è stata l’unica compagnia aerea a operare costantemente servizi internazionali verso l’Australia, fornendo collegamenti per permettere alle persone di tornare a casa.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo un rapporto forte e di lunga data con l’Australia e questo accordo con Virgin Australia arriva in un momento fondamentale. La partnership offrirà ai passeggeri australiani l’accesso al mondo che hanno così acutamente perso in questi ultimi due anni, ma anche l’opportunità di riconnettersi con la famiglia e gli amici, mantenendo l’economia in movimento. Speriamo che molti di loro faranno scalo a Doha per godersi la meravigliosa accoglienza che contraddistingue il Qatar. Coloro che pianificheranno viaggi a lungo raggio, potranno beneficiare delle strutture pluripremiate del nostro hub, l’Hamad International Airport di Doha. Questo accordo apre anche le porte della bellissima e cosmopolita Australia ai nostri passeggeri che arrivano con i voli Qatar Airways, dopo un periodo così lungo e difficile”.

Jayne Hrdlicka, Virgin Australia Group Chief Executive Officer, ha affermato: “Questo è un grande giorno per Virgin Australia e per i soci Velocity Frequent Flyer che hanno in programma viaggi internazionali. Siamo concentrati sulla creazione di grandi esperienze di viaggio e la nostra nuova partnership con Qatar Airways espanderà significativamente l’impronta di Virgin Australia in Medio Oriente, Europa e Africa, offrendo centinaia di possibilità in più per i nostri ospiti di vedere il mondo senza interruzioni. Virgin Australia e Qatar Airways sono entrambe note per il loro servizio pluripremiato, unendo le forze saremo in grado di offrire un’esperienza incredibile viaggiando tra Australia, Medio Oriente, Europa, Africa e oltre. Qatar Airways è stata un partner molto importante per l’Australia durante la pandemia, mantenendo una connettività vitale in circostanze difficili. Siamo orgogliosi che Qatar Airways si unisca alla famiglia Virgin Australia e non vediamo l’ora di accogliere i loro ospiti a bordo dei servizi Virgin Australia”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)