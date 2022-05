Aviation Capital Group sceglie i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare fino a 60 ulteriori aeromobili Airbus

Pratt & Whitney ha annunciato che la società leader nel leasing di aeromobili Aviation Capital Group LLC (ACG) ha selezionato 20 aeromobili Airbus A220 in ordine fermo, dotati di motori GTF, e ha anche selezionato i motori GTF per equipaggiare ulteriori 20 firm and 20 option A320neo family aircraft. Ciò porta il totale di ACG ad oggi a 80 firm and 27 option GTF-powered aircraft.

“Il motore GTF continua a offrire notevoli vantaggi economici e ambientali ai nostri clienti”, ha affermato Steven C. Udvar-Hazy, senior vice president, and chief procurement officer at ACG. “Siamo lieti di aumentare l’impegno di ACG per ulteriori GTF-powered aircraft”.

ACG possiede, gestisce e ha ordinato più di 145 aeromobili con motore Pratt & Whitney, comprese le famiglie Airbus A220 e A320neo con motori GTF, la famiglia Airbus A320ceo con motori V2500® e i Boeing 757 con motori PW2000. ACG serve circa 90 clienti in circa 45 paesi con dynamic fleet solutions.

“I principali lessor come ACG stanno riconoscendo il valore crescente che i motori GTF stanno offrendo agli operatori”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Con i prezzi del carburante e le preoccupazioni ambientali in aumento, il minor consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei motori GTF stanno diventando ogni giorno più interessanti”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità e di livello mondiale. La famiglia di motori GTF riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio dal 16 al 20% e l’impronta acustica del 75%, con emissioni di NOx inferiori del 50% all’ICAO CAEP/6 regulation. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)