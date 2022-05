Emirates e Royal Air Maroc lanciano una codeshare partnership

Emirates e Royal Air Maroc hanno lanciato una partnership codeshare, fornendo più opzioni di viaggio e scelte di collegamento per i clienti di entrambe le compagnie aeree tra Dubai e Casablanca e oltre.

A partire dalla fine di questo mese, entrambe le compagnie aeree inseriranno i propri codici sui rispettivi voli tra Casablanca e Dubai verso un totale di 209 destinazioni combinate. La nuova partnership offrirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree più modi per prenotare e collegare i loro viaggi tra le reti delle due compagnie aeree. L’accordo di codeshare fornirà inoltre ai clienti biglietti singoli, viaggi multipli e trasferimenti di bagagli verso la loro destinazione finale. I nuovi voli in codeshare sono disponibili per la vendita tramite royalairmaroc.com, emirates.com, agenti di viaggio, OTA e tramite gli uffici di vendita al dettaglio.

I clienti Emirates potranno accedere a 17 destinazioni in Marocco oltre Casablanca, nonché a 63 destinazioni internazionali, inclusa un’ampia rete nell’Africa settentrionale, occidentale e centrale che copre 25 punti. I clienti di Royal Air Maroc possono accedere alla vasta rete di Emirates oltre Dubai con oltre 130 destinazioni, comprese 60 città in Medio Oriente, Stati Uniti, Asia occidentale ed Estremo Oriente.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Royal Air Maroc e di offrire ai nostri clienti una selezione senza precedenti di destinazioni in tutto il Marocco e un’ampia scelta di punti in Africa. Questa partnership aiuterà ulteriormente a rafforzare la nostra connettività di rete, offrendo ai viaggiatori d’affari e di piacere una scelta e una convenienza maggiori quando si collegano tra le nostre compagnie aeree. Non vediamo l’ora di sviluppare la nostra relazione insieme per fornire maggiori vantaggi ai nostri clienti”.

“Siamo molto lieti di concludere questa importante partnership con Emirates che contribuirà al rafforzamento del nostro traffico e offrirà ai nostri passeggeri una vasta gamma di destinazioni e una migliore esperienza per il cliente all’interno di entrambi i network”, sottolinea Hamid ADDOU, Presidente e CEO di Royal Air Maroc.

Il nuovo accordo di codeshare arriva quando Emirates celebra 20 anni di servizio a Casablanca. Dal 2002 Emirates ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri tra Dubai e Casablanca, supportando l’industria del turismo del paese. Emirates attualmente opera otto voli settimanali per Casablanca. Royal Air Maroc opererà una rotta diretta che collegherà Casablanca a Dubai con quattro frequenze settimanali.

Questo accordo di codeshare si basa sulla partnership interline di Emirates e Royal Air Maroc che dura da oltre due decenni. Con l’aggiunta della partnership codeshare con Royal Air Maroc, l’impronta di Emirates in tutta l’Africa offre ora ai clienti la connettività verso oltre 184 destinazioni in tutto il continente oltre i suoi 21 passenger gateways.

(Ufficio Stampa Emirates)