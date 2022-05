SWISS e SBB intensificano la loro partnership strategica

Swiss International Air Lines (SWISS) intensifica la sua collaborazione con SBB Swiss Federal Railways, per ampliare il suo intermodal rail/air travel product “SWISS Air Rail“. Per migliorare ulteriormente i collegamenti ferroviari dei suoi clienti da e verso il suo hub Zurich Airport, SWISS aggiunge Munich Hauptbahnhof in Germania al suo intermodal SWISS Air Rail network. La nuova tratta Munich-Zurich Airport si aggiunge ai rail/air services esistenti tra l’aeroporto di Zurigo e le stazioni SSB di Basilea, Lugano e Ginevra, che negli ultimi anni sono stati gradualmente istituiti con il nome “Airtrain”. Il nuovo servizio verso Monaco è la prima rail/air connection di questo tipo tra l’aeroporto di Zurigo e un punto in un paese vicino.

Dal 1° luglio 2022 i viaggiatori in possesso di un biglietto aereo SWISS possono così usufruire dei servizi ferroviari tra Munich Hauptbahnhof e Zurich Airport, che possono essere combinati con il loro volo.

“Insieme a SSB, stiamo facendo un ulteriore grande passo avanti nell’offrire ai nostri clienti opzioni di viaggio complementari”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Stiamo cercando congiuntamente di fornire combinazioni più intelligenti di trasporto ferroviario e aereo ovunque abbiano senso. Qui stiamo segnando una pietra miliare particolare nell’offrire, con Monaco di Baviera, il nostro primo collegamento internazionale SWISS Air Rail”.

“Sono lieta che ora sia più facile combinare il trasporto ferroviario e aereo anche sulla tratta Monaco-Zurigo Aeroporto”, aggiunge Véronique Stephan, the SBB’s Head of Passenger Services Markets. “Questo nuovo servizio consentirà ai clienti SWISS che risiedono a breve o media distanza dall’hub SWISS di Zurigo di sfruttare maggiormente i collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto. Con questi nuovi servizi ferroviari rapidi e diretti, godranno dei migliori collegamenti possibili con i loro voli SWISS”.

L’orario del nuovo servizio SWISS Air Rail tra Munich Hauptbahnhof e l’aeroporto di Zurigo offre ai viaggiatori SWISS la possibilità di scegliere tra sei treni al giorno in ciascuna direzione. I treni possono anche essere imbarcati o lasciati a Bregenz lungo il percorso. Il biglietto ferroviario è compreso nella tariffa aerea SWISS e può essere prenotato insieme al biglietto aereo su www.swiss.com o presso qualsiasi agenzia di viaggio. Come su tutte le altre rotte SWISS Air Rail, SWISS offre agli utenti del servizio collegamenti garantiti in caso di ritardo.

I clienti SWISS che utilizzano SWISS Air Rail che sono soci Miles & More accumuleranno miglia status e miglia premio anche sul loro biglietto SWISS Air Rail, con il numero di miglia accumulate a seconda del volo in coincidenza e della classe di viaggio. I viaggiatori SWISS First e SWISS Business che utilizzano SWISS Air Rail viaggeranno in prima classe sul treno. Sia loro che i clienti HON Circle e Senator possono usufruire della Munich Hauptbahnhof DB Lounge. Tutti i viaggiatori che utilizzano SWISS Air Rail da o per Monaco beneficeranno anche della prenotazione automatica del posto e dell’accesso Wi-Fi gratuito.

Insieme a SSB verrà ulteriormente ampliata la gamma di opzioni SWISS Air Rail in Svizzera. I piani includono nuove fermate intermedie selezionate sulle rotte esistenti SWISS Air Rail a partire dall’estate 2022, per consentire a un numero ancora maggiore di viaggiatori SWISS di sfruttare questi collegamenti ferroviari senza interruzioni da e per l’hub di SWISS Zurich Airport. Il Geneva-Zurich Airport service consentirà ai viaggiatori in possesso di un biglietto aereo SWISS di salire o scendere dal treno a Losanna, Friburgo o Berna; il Lugano-Zurich Airport service offrirà un’analoga opzione di imbarco/partenza a Bellinzona. SWISS e SSB intendono inoltre introdurre migliori servizi di ritiro e consegna bagagli per gli utenti di SWISS Air Rail.

SWISS e SSB continuano a lavorare costantemente per migliorare ulteriormente la combinazione di trasporto ferroviario e aereo, ampliando ulteriormente il loro portafoglio di prodotti e servizi congiunto. Oltre a garantire i migliori collegamenti possibili tra la rete globale di SWISS e altre destinazioni (soprattutto turistiche), i partner prestano particolare attenzione all’offerta di servizi ferroviari diretti e all’ottimizzazione dell’assistenza ai clienti in caso di irregolarità operative.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)