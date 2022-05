United diventa la prima U.S. Airline a siglare un accordo per l’acquisto di SAF all’estero

United è diventata la prima compagnia aerea statunitense a firmare un international purchase agreement for sustainable aviation fuel (SAF).

La compagnia aerea ha firmato un nuovo accordo di acquisto con Neste, che garantisce a United il diritto di acquistare fino a 52,5 milioni di galloni nei prossimi tre anni per i voli United ad Amsterdam Schiphol Airport e potenzialmente anche in altri aeroporti.

“Ridurre le emissioni di carbonio dal carburante è il modo più veloce in cui United raggiungerà il nostro 100% green goal entro il 2050. In quanto compagnia aerea che ha investito più di qualsiasi altra compagnia aerea nella sustainable aviation fuel production, ha senso espandere la nostra rete di partner a livello internazionale con un azienda leader come Neste”, ha affermato Lauren Riley, Chief Sustainability Officer, United. “La richiesta da parte dei nostri clienti di limitare le proprie emissioni di volo sta crescendo in modo esponenziale e questo accordo significa che i clienti United che volano da Amsterdam e potenzialmente da altri aeroporti saranno partner nei nostri sforzi di sostenibilità”.

Neste fornirà a United 2,5 milioni di galloni di SAF ad Amsterdam nel primo anno. United avrà anche il diritto di acquistare fino a 20 milioni di galloni nel secondo anno e fino a 30 milioni di galloni nel terzo anno, ad Amsterdam o in altre località che Neste può rifornire in tutto il mondo, poiché Neste aumenterà la sua produzione di SAF.

Questo accordo di fornitura è reso possibile dall’ambiziosa strategia di crescita di Neste, che vedrà l’azienda produrre 515 milioni di galloni di SAF (1,5 milioni di tonnellate metriche) all’anno entro la fine del 2023. Neste produce e consegna SAF dal 2011 e ha una comprovata esperienza record di fornitura di SAF a clienti in Europa, Asia e Americhe.

“Siamo entusiasti di collaborare con United in questo importante accordo di acquisto e di rendere disponibile il nostro SAF a United, un leader del settore negli investimenti sui SAF”, ha affermato Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation at Neste. “La nostra catena di produzione e fornitura SAF globale, in rapida crescita, supporta le compagnie aeree e i loro clienti nella riduzione delle emissioni di gas serra. Neste si impegna ad aiutare la transizione dell’aviazione verso un futuro più sostenibile e non vediamo l’ora di espandere la nostra cooperazione con United”.

“Il SAF offre le performance del jet fuel convenzionale ma con un’impronta di carbonio significativamente inferiore sulla base del ciclo di vita. Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ è prodotto al 100% da rifiuti rinnovabili provenienti da fonti sostenibili e da materie prime residue, inclusi olio da cucina usato e rifiuti di grasso animale.

United ha perseguito in modo aggressivo investimenti strategici nei produttori di SAF e tecnologie rivoluzionarie tra cui carbon capture, hydrogen-electric engines, electric regional aircraft, urban air mobility. United ha investito in più SAF production di qualsiasi altra compagnia aerea a livello globale”, afferma United.

