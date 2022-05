EASA/ECDC allenta le misure COVID-19 per i viaggi aerei

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hanno pubblicato un aggiornamento sulle misure di sicurezza sanitaria per i viaggi aerei, eliminando la raccomandazione per l’uso obbligatorio di mascherine mediche negli aeroporti e a bordo di un volo (NdR: eccetto i voli da/per destinazioni dove i Governi richiedono ancora obbligatoria la mascherina sui mezzi pubblici, compresa l’Italia), pur rilevando che la mascherina è ancora una delle migliori protezioni contro la trasmissione del COVID-19.

“L’aggiornamento del protocollo congiunto sulla sicurezza sanitaria dell’aviazione tiene conto degli ultimi sviluppi della pandemia, in particolare dei livelli di vaccinazione e dell’immunità acquisita naturalmente, e della conseguente revoca delle restrizioni in un numero crescente di paesi europei. Oltre alle modifiche relative alle mascherine, le sue raccomandazioni includono un allentamento delle misure più rigorose sulle operazioni aeree, che contribuirà ad alleviare l’onere per l’industria pur mantenendo le misure appropriate”, afferma il comunicato EASA-ECDC.

“Dalla prossima settimana, le maschere per il viso non dovranno più essere obbligatorie nei viaggi aerei, in linea con i mutevoli requisiti delle autorità nazionali in tutta Europa per il trasporto pubblico”, ha affermato l’EASA Executive Director Patrick Ky. “Per i passeggeri e il personale di volo, questo è un grande passo avanti nella normalizzazione del trasporto aereo. I passeggeri devono comunque comportarsi in modo responsabile e rispettare le scelte degli altri che li circondano. Un passeggero che tossisce e starnutisce dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea di indossare una maschera per il viso, per rassicurare coloro che sono seduti nelle vicinanze”.

Andrea Ammon, ECDC Director, ha dichiarato: “Lo sviluppo e i continui aggiornamenti del protocollo sulla sicurezza sanitaria dell’aviazione alla luce della pandemia di COVID-19 in corso hanno fornito ai viaggiatori e al personale dell’aviazione una migliore conoscenza dei rischi di trasmissione di SARS-CoV-2 e delle sue varianti. Sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che non-pharmaceutical interventions e vaccini hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato, è importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione. Le regole e i requisiti degli Stati di partenza e di destinazione dovrebbero essere rispettati e applicati in modo coerente e gli operatori di viaggio dovrebbero avere cura di informare i passeggeri di tutte le misure richieste in modo tempestivo. L’importanza di queste misure dovrebbe continuare a essere comunicata in modo efficace ai passeggeri per la loro sicurezza e l’ECDC continuerà a lavorare con i nostri colleghi dell’EASA per valutare e modificare regolarmente le raccomandazioni, se necessario”.

“Le nuove raccomandazioni sull’uso delle mascherine entreranno in vigore dal 16 maggio 2022. Tuttavia, le regole per le mascherine in particolare continueranno a variare in base alla compagnia aerea oltre tale data. Ad esempio, i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l’uso della mascherina sui trasporti pubblici dovrebbero continuare a incoraggiare l’uso della maschera, secondo le raccomandazioni. I passeggeri vulnerabili dovrebbero continuare a indossare una maschera facciale indipendentemente dalle regole, idealmente una maschera di tipo FFP2/N95/KN95 che offre un livello di protezione superiore rispetto a una maschera chirurgica standard.

I passeggeri sono inoltre incoraggiati a osservare le misure di distanziamento nelle aree interne, anche in aeroporto, ove possibile. Gli operatori aeroportuali dovrebbero adottare un approccio pragmatico al riguardo: ad esempio, dovrebbero evitare di imporre requisiti di distanziamento se questi molto probabilmente porteranno a un collo di bottiglia in un’altra località del viaggio dei passeggeri, soprattutto se non sono richiesti a livello nazionale o regionale in altri impostazioni simili.

Sebbene molti stati non richiedano più ai passeggeri di inviare dati tramite passenger locator form, le compagnie aeree dovrebbero mantenere i loro sistemi di raccolta dati in standby in modo da poter mettere queste informazioni a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche se necessario, ad esempio nel caso in cui una nuova variant of concern (VOC) emerga e sia identificata come potenzialmente più pericolosa.

Nuove VOC vengono spesso scoperte, con vari gradi di fuga dell’immunità e gravità dei sintomi, osserva il documento. Il personale aeroportuale, i membri dell’equipaggio e i passeggeri devono essere vigili e seguire le raccomandazioni e i requisiti delle autorità nazionali dello Stato o della regione in cui si trovano”, conclude il comunicato EASA-ECDC.

La posizione di IATA

IATA ha accolto con favore la nuova guidance dell’European Aviation Safety Agency (EASA), che rimuove la raccomandazione secondo cui le maschere dovrebbero essere obbligatorie in volo.

“L’EASA’s updated Aviation Health Safety Protocol, pubblicato l’11 maggio, chiede che la regola obbligatoria della mascherina sia allentata laddove le regole sono state allentate per altri modi di trasporto. Questo importante cambiamento riflette gli alti livelli di vaccinazione, i livelli di immunità naturale e la rimozione delle restrizioni interne in molte nazioni europee. La guidance aggiornata riconosce anche la necessità di passare da una situazione di emergenza a una modalità più sostenibile di gestione del COVID-19”, afferma IATA.

“Accogliamo con favore la raccomandazione EASA di allentare il mask mandate, che è un altro passo importante lungo la strada del ritorno alla normalità per i passeggeri aerei. I viaggiatori possono aspettarsi la libertà di scelta se indossare una maschera. Possono viaggiare con sicurezza sapendo che molte caratteristiche della cabina dell’aeromobile, come il ricambio d’aria ad alta frequenza e i filtri ad alta efficienza, lo rendono uno degli ambienti interni più sicuri”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Diverse giurisdizioni mantengono ancora i mask requirements. Questa è una sfida per le compagnie aeree e i passeggeri che volano tra destinazioni con requisiti diversi”, prosegue IATA.

“Riteniamo che i mask requirements a bordo degli aerei dovrebbero cessare quando le maschere non sono più obbligatorie in altre parti della vita quotidiana, ad esempio teatri, uffici o sui trasporti pubblici. Sebbene il protocollo europeo entri in vigore la prossima settimana, non esiste un approccio coerente a livello globale per indossare la mascherina a bordo degli aerei. Le compagnie aeree devono rispettare le normative applicabili alle rotte che effettuano. L’equipaggio dell’aeromobile saprà quali regole si applicano ed è fondamentale che i passeggeri seguano le loro istruzioni. Chiediamo a tutti i viaggiatori di essere rispettosi della decisione di altre persone di indossare volontariamente mascherine anche se non è un requisito”, ha affermato Walsh.

Il comunicato di Ryanair

A tal proposito, Ryanair ha comunicato nei giorni scorsi: “A seguito della EASA/ECDC travel guidance aggiornata mercoledì 11 maggio, le mascherine non saranno più obbligatorie sui EU flights o in EU airports da lunedì 16 maggio, con l’eccezione solo dei voli da/per destinazioni dove i Governi EU richiedono ancora obbligatoria la mascherina sui mezzi pubblici.

I seguenti 15 paesi richiedono ancora l’uso obbligatorio della maschera facciale sui trasporti pubblici: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questo allentamento delle regole da parte dell’EASA e dell’ECDC, in vigore da lunedì 16 maggio prossimo. Da tale data, le mascherine saranno facoltative su tutti i voli Ryanair ad eccezione dei voli da/per i 15 Stati EU dove le mascherine rimangono obbligatorie sui trasporti pubblici. Ci aspettiamo che questi Stati allentino le loro regole sulle maschere facciali nei prossimi giorni in linea con queste nuove linee guida sanitarie dell’EASA e dell’ECDC. I passeggeri intenzionati possono controllare le ultime normative EU sulle maschere facciali sul sito Web Re-Open EU”.

(Ufficio Stampa EASA – IATA – Ryanair)