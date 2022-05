News Brevi – 13.05.2022

ICAO: UNA RINNOVATA COOPERAZIONE PER LA CIVIL AVIATION DI DOMANI – Il 9 maggio 2022 il Presidente dell’ICAO Council, Salvatore Sciacchitano, ha pronunciato il discorso di apertura al Future of Aviation Forum, ospitato a Riyadh dal Government of the Kingdom of Saudi Arabia. Tenuto in un momento cruciale per il settore dell’aviazione globale, l’Arabia Saudita ha progettato il Future Aviation Forum per portare i leader di tutto l’ecosistema dell’aviazione a lavorare insieme sulla resilienza e la modernizzazione e agire come una piattaforma globale per definire collettivamente un’agenda per il futuro del settore. Il presidente ha sottolineato nella sua introduzione come l’evento di persona, ben frequentato e di alto livello, abbia fornito un “segnale molto positivo che ora si prospettano orizzonti più ottimistici e redditizi per l’aviazione globale”. Ha proceduto a identificare attualmente diverse priorità chiave per il settore, tra cui la sostenibilità finanziaria di base sia dell’industria che delle autorità di regolamentazione che lo sovrintendono, la sfida sempre più urgente di ridurre ed eliminare in modo aggressivo le emissioni del trasporto aereo, anche se il mondo e la sua ripresa economica ora dipendono fondamentalmente dalla ripresa della crescita del traffico e dalla resilienza che l’aviazione deve raggiungere per mitigare futuri eventi pandemici. La missione di due giorni del Presidente in Arabia Saudita comprendeva anche una serie di incontri ministeriali bilaterali durante i quali sono stati approfonditi molti degli argomenti del forum. Il Presidente è stato accompagnato e assistito durante la sua missione in Arabia Saudita dall’ICAO’s Regional Director for the Middle East, Mr. Mohamed Abubaker Farea.

SWISS NOMINA JULIA HILLENBRABD COME HEAD OF BRAND EXPERIENCE – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Julia Hillenbrand come nuova Head of Brand Experience. Assumerà le sue nuove funzioni nel luglio 2022. Nella sua nuova veste, Hillenbrand sarà responsabile, insieme al suo team, dell’intera SWISS brand and customer experience e della roadmap strategica complessiva per tutte le questioni relative a customer, product and marketing. Riporterà direttamente al Chief Commercial Officer di SWISS, Tamur Goudarzi Pour. Hillenbrand succede a Caroline Drischel, che il 1° aprile 2022 ha assunto le sue nuove funzioni di Head of Corporate Responsibility in Lufthansa Group. “Con i suoi molti anni di esperienza nel marketing e commerciale all’interno di Lufthansa Group, Julia Hillenbrand è la nominata ideale per questa posizione vitale”, afferma il CCO, Tamur Goudarzi Pour. “Sono convinto che, con la sua vasta esperienza, svilupperà e raffinerà ulteriormente con successo il nostro attraente e apprezzato SWISS brand. Non vedo l’ora di lavorare con lei e le auguro ogni successo”. Julia Hillenbrand può già vantare una lunga carriera internazionale all’interno di Lufthansa Group. Dal 2019 ricopre la sua attuale Madrid-based Senior Director Sales position, inizialmente con responsabilità per Spagna e Portogallo, ma da maggio 2021 per tutta l’Europa occidentale. In precedenza, dal 2016 al 2019, è stata Director Sales Product & Programs Asia Pacific, con base a Singapore.

EMBRAER ANNUNCIA 1.000 ASSUNZIONI IN BRASILE – Embraer ha annunciato l’apertura di mille posti di lavoro vacanti in Brasile, con particolare attenzione al recupero del tasso di produzione, alla crescita della Services and Support area, allo sviluppo di prodotti e a nuove attività. Le domande e i dettagli su tutte le opportunità di carriera nei settori delle operazioni, dell’ingegneria e dell’amministrazione, tra gli altri, sono disponibili sul sito: https://embraer.gupy.io/. Secondo le stime già presentate al mercato, quest’anno il volume delle consegne di aeromobili aumenterà tra il 15% e il 25% rispetto all’anno precedente. “Queste assunzioni concretizzano il piano strategico che include la ripresa della crescita dell’aviazione e tutti gli investimenti in tecnologia, innovazione e nuove attività in Embraer. Siamo molto entusiasti delle prospettive di mercato che generano opportunità di carriera in diverse aree dell’azienda”, ha affermato Carlos Alberto Griner, vice-president People, ESG and Communication.

EMBRAER: INDUSTRY DAY IN COREA – L’11 maggio Embraer ha tenuto un evento di un giorno a Seoul che ha riunito rappresentanti della comunità aeronautica della Corea del Sud. L’evento ha presentato gli ultimi sviluppi di Embraer nel settore dell’aviazione commerciale, della difesa e dell’Urban Air Mobility (UAM), delle nuove tecnologie e delle sue iniziative ESG. “Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di presentare il nostro portafoglio di prodotti e soluzioni, come la E-Jets E2 family e il multi-mission transport aircraft C-390 Millennium”, afferma Francisco Gomes Neto, CEO of Embraer. “Embraer è riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi prodotti e per la sua lunga storia di partnership strategiche di successo. Desideriamo ampliare la nostra collaborazione con l’industria aerospaziale della Corea del Sud poiché la nostra strategia di crescita per i prossimi anni è guidata da innovazione, efficienza e partnership strategiche”. Le società coreane fanno parte della supply chain di Embraer per il nuovo C-390 Millennium e l’ultima famiglia di jet commerciali E-Jets E2, attualmente composta dall’E190-E2 e dall’E195-E2, entrati in servizio rispettivamente nel 2018 e nel 2019. “Gli E-Jets offrono una svolta rivoluzionaria alle compagnie aeree coreane, consentendo loro di abbinare in modo ottimale la capacità alla domanda e sviluppare la connettività sulle rotte domestiche e regionali. Il C-390 Millennium è una nuova generazione di multi-role military transport aircraft che offre elevata cargo capacity. La società spin-off di Embraer, Eve, si dedica all’accelerazione dell’ecosistema UAM. Nel 2021 Eve è stata coinvolta in un concept of operations development work in Corea del Sud. Nel maggio 2021 Embraer ha firmato un contratto con Aerodata AG, Germania, per la vendita del Praetor 600 che sarà convertito in un Flight Inspection Aircraft. Dopo la modifica, l’aereo sarà consegnato e operato dal South Korea’s Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Seoul Regional Office of Aviation, Flight Inspection Center”, afferma Embraer.

AEROPORTO DI CUNEO: CORSO SULLA PAURA DI VOLARE DOMENICA 29 MAGGIO – Primo corso su suolo aeroportuale, vuole essere un approccio alla gestione della paura di volare, per quelle persone che, da sempre o da poco tempo, hanno questa fobia. L’obiettivo è acquisire contenuti tecnici circa il volo e l’aeromobile, principi base delle procedure di sicurezza. Ci saranno momenti di confronto e approfondimenti tematici intorno ai temi delle fobie e dei contenuti emotivi e psicologici più comuni delle “aerofobie”. I relatori Pier Rinaldi, perito aeronautico di assistenza alla navigazione aerea e Cristina Franchetti, psicologa e psicoterapeuta, con alle spalle l’esperienza di numerosi corsi sulla Paura di volare, accompagneranno i partecipanti in un percorso di 4 ore, durante il quale ci saranno momenti seminariali accompagnati da attività di gruppo, di interazione e confronto. Chi se la sentirà, potrà inoltre, a fine corso, avere accesso alla zona di imbarco e salire su un aeromobile. Il corso si terrà domenica 29 maggio in due turni da max. 20 persone, 1° turno h 9-13, 2° turno h 14-18, e con un minimo di 15 partecipanti. La quota di partecipazione è scontata a 57€ per questa prima edizione. Ai partecipanti, con la conferma della ricezione iscrizione, verrà inviato il programma dettagliato del corso. Durante il corso verrà consegnato del materiale di supporto e approfondimento. Per tutti i partecipanti sarà possibile inoltre effettuare un volo con il simulatore di volo professionale di un Boeing 737NG presso il centro di simulazione DASTYFLYSIM di Bergamo. Il simulatore di volo, essendo dinamico, ricrea tutte le sensazioni del volo generando un’esperienza utile e propedeutica ad un volo reale. Dettagli e costi verranno indicati durate la giornata del corso.

AMERICAN AIRLINES OSPITA IL LEGACY OF FIRST EVENT – Giovedì scorso American Airlines ha ospitato il suo inaugural Legacy of Firsts event, dedicato a onorare i Black aviators e i padri fondatori della Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP). “Nel 1964 il capitano Dave Harris si unì ad American, diventando il primo Black pilot per una grande compagnia aerea passeggeri. Con il capitano Sam Samuels, la coppia di piloti ha contribuito a formare la Soul Patrol, primo all-Black flight crew che ha volato spesso insieme negli anni ’80. Nel 1994 il capitano Sid Clark è diventato il primo Black chief pilot in U.S. Airways. Attraverso la sua Cadet Academy, American fornisce una piattaforma strutturata che prevede finanziamenti, formazione e supporto continuo, creando al contempo una maggiore diversità tra i ranghi dei piloti attuali e futuri. L’impegno di American nell’incoraggiare una cultura positiva, inclusiva ed equa per tutti i membri del team è incrollabile, con un focus sull’inclusione intrecciato nel tessuto dei suoi obiettivi e della sua eredità”, afferma American Airlines.

ANA NEO ESPANDE LA METAVERSE PARTNERSHIP – ANA NEO e Sompo Japan hanno firmato un accordo per condurre un proof-of-concept (PoC) per sviluppare prodotti e servizi per i nuovi metaverse services di ANA NEO, insieme all’esperienza di Sompo Japan in insurance product development. Ciò costituirà un precedente come prima impresa di una compagnia di assicurazioni in Giappone nel metaverso. Attraverso questa partnership, le due società promuoveranno lo sviluppo di servizi e contenuti per la nuova era dei servizi orientati al Web 3.0 nel Metaverse di ANA NEO e contribuiranno alla realizzazione di stili di vita sicuri nella digital twin society. ANA NEO prevede di rilasciare la sua offerta Metaverse a partire dai viaggi e di espandere in modo aggressivo le sue aree di servizio per includere tutti gli aspetti dello stile di vita.

YALAGO NOMINA ASTRID KASTBERG NUOVA GENERAL MANAGER – Yalago, uno dei più importanti grossisti mondiali nel settore dei viaggi leisure, parte del Gruppo Emirates, ha nominato Astrid Kastberg come nuova General Manager, nell’ambito dei piani di espansione del team della società in tutto il mondo. Fin dalla sua nascita nel 2017, Yalago, con sede a Dubai, ha costruito una solida reputazione per le tariffe più convenienti sul mercato, supportando le agenzie di viaggi nell’offrire risparmi significativi ai loro clienti in tutto il mondo. Yalago è tornato ai livelli pre-COVID nel 2021, con settimane di vendite record tra gennaio e aprile 2022. Le vendite complessive nel primo trimestre 2022 sono cresciute del 73% rispetto a quelle dello stesso periodo nel 2019. Astrid Kastberg si è unita al team in rapida crescita di Yalago come General Manager, portando con sé più di un decennio di esperienza nel settore in Europa, nell’ingrosso di strutture alberghiere e nella tecnologia dei viaggi.