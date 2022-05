Road Show di ITA Airways: la compagnia ha illustrato le novità in diverse tappe

Si è concluso oggi a Milano il roadshow di ITA Airways dedicato alle aziende e alle agenzie di viaggi del mercato Italia, per presentare il percorso della Compagnia dal giorno del primo volo operativo, lo scorso 15 ottobre 2021, ad oggi presentando le novità programmate per la stagione estiva.

La prima tappa si è svolta il 3 maggio a Roma, cui sono seguite le tappe di Venezia il 5 maggio e Napoli il 10 maggio.

“Sono state condivise con gli ospiti, stampa e operatori del settore, le novità della stagione estiva: un network composto da 7 destinazioni Intercontinentale, 24 internazionali e 23 nazionali, comprensive delle destinazioni scelte dagli italiani all’estero e dai turisti che questa estate hanno scelto nuovamente l’Italia come luogo dove trascorrere le vacanze. Da giugno si torna in sud America con Buenos Aires e San Paolo e si arricchisce il Nord America con Los Angeles. A supporto delle nuove destinazioni a fine maggio entrerà in flotta di ITA Airways l’ammiraglia della Compagnia, l’Airbus A350. Ad agosto continua lo sviluppo del network con la destinazione Tokyo operata con gli Airbus A330.

Novità nella Summer 2022 di ITA Airways le mete più gettonate del mediterraneo, con nuovi voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways in particolare opererà voli stagionali da luglio a settembre da Milano LIN a Lampedusa, Rodi, Maiorca e nel mese di agosto da Roma FCO e Milano LIN a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco”, afferma ITA Airways.

“È stato illustrato ai presenti anche il programma di fidelizzazione “Volare”, progettato come un ecosistema aperto di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner per assicurare ai clienti un’esperienza di viaggio a 360°, unica e di massimo valore. Volare amplifica la sua forza dai quattro valori su cui è stato sviluppato: ‘Libertà’, ‘Personalizzazione’, ‘Scelta’ e ‘Connessione’.

I Roadshow Italia sono stati un momento importante per ITA Airways, hanno, infatti, rappresentato un passo in avanti nella strategia della compagnia incentrata sull’obiettivo di essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani grazie alla collaborazione dei maggiori player del turismo, presenti in queste tappe italiane”, conclude ITA Airways

(Ufficio Stampa ITA Airways)