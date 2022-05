Vueling: selezioni per nuove assunzioni a Firenze

Vueling, compagnia del Gruppo IAG, apre le selezioni per nuove assunzioni nell’aeroporto di Firenze e per l’occasione organizza un assessment day nel suo hub italiano di Firenze il 19 maggio 2022.

“La compagnia aerea spagnola sta cercando membri dell’equipaggio di cabina, le persone che rappresentano il volto di Vueling, che trasmettano i valori aziendali ai clienti e che fanno del viaggio un’esperienza confortevole, prendendosi cura del benessere e della sicurezza dei passeggeri. La ricerca si concentrerà su profili di persone impegnate, appassionate e che cercano di raggiungere la massima qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale.

Ecco che presso l’aeroporto fiorentino il vettore spagnolo dedica un’intera giornata – il 19 maggio – alla ricerca del nuovo personale per la sede di Firenze, da inserire nell’organico in qualità di Assistente di Volo. Vueling invita così tutti gli interessati e tutte le interessate a inviare la propria candidatura tramite la pagina dedicata (https://careers.vueling.com/jobs/1771152-cabin-crew-assessment-day-florence) entro il giorno 18 maggio 2022. Le persone selezionate riceveranno in seguito maggiori informazioni circa l’orario e il luogo in cui si svolgerà l’assessment day”, afferma Vueling.

Di seguito, le informazioni per candidarsi.

Per accedere agli step di selezione, i requisiti necessari saranno:

– Età superiore a 18 anni;

– Diploma superiore o attestato simile;

– Inglese fluente. Gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come Spagnolo o Francese;

– Permesso di lavoro valido per l’Unione Europea;

– Attestato di equipaggio di cabina;

– Certificato medico Cabin Crew;

– Doti di flessibilità e adattamento;

– Non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.

“Vueling Airlines è una compagnia aerea spagnola parte di IAG – International Airlines Group – con sede a Barcellona, El Prat. Per l’estate 2022 offre una rete di oltre 320 rotte a breve e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate da una flotta di Airbus A319 A320, A320neo e A321.

Nel 2021 Vueling è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa, con un indice di puntualità del 91%, e ha vinto il World Airline Award come “Migliore Compagnia Low Cost in Europa”.

La compagnia aerea, come parte di IAG, condivide la visione di essere leader nel campo della sostenibilità nel settore del trasporto aereo globale. È per questo che l’azienda sviluppa tutte le sue azioni nell’ambito del programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale è stato stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)