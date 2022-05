Star Alliance celebra il 25° anniversario

Sabato 14 maggio 2022, Star Alliance e i suoi 26 vettori membri celebreranno il 25° anniversario della global airline alliance. “Questa visione audace è stata fondata nel 1997 sulla base di una proposta di valore per il cliente di portata globale. Continua oggi sfruttando la tecnologia per promuovere un’esperienza armoniosa per i clienti”, afferma Star Alliance.

“Riflettiamo sui successi di Star Alliance nell’unire le principali compagnie aeree globali, con un occhio fermamente concentrato su un futuro in cui il cliente continua a essere al centro del nostro lavoro e della nostra rete globale”, ha affermato Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance.

“Sono molto entusiasta delle innovazioni guidate da Star Alliance e dai vettori membri, poiché miriamo a essere l’alleanza aerea più avanzata dal punto di vista digitale, che offre esperienze di viaggio senza soluzione di continuità, con una proposta loyalty unica. Quest’anno attendiamo con impazienza ulteriori sviluppi nella seamless connectivity, come le nuove innovazioni digitali e mobili, e le entusiasmanti offerte del settore che i clienti fedeli dei nostri vettori membri accoglieranno con favore”, ha aggiunto Goh.

“In concomitanza con il traguardo dell’anniversario, Star Alliance e i suoi vettori membri rilasceranno entusiasmanti campagne e innovazioni per i clienti con il nuovo brand slogan “Together. Better. Connected.”. Il nuovo brand slogan cattura l’intento di promuovere migliori connessioni umane attraverso il network globale di Star Alliance, insieme a digital seamless connectivity”, prosegue Star Alliance.

“Abbiamo definito il modo in cui la Terra si connette per anni e ora più che mai è il momento di consentire alla tecnologia di fornire viaggi senza interruzioni e deliziare i clienti fedeli dei nostri vettori membri”, ha affermato Goh. “Sono felice che “Together. Better. Connected.” – il nostro nuovo slogan – lo riflette seriamente ed è anche rivolto al futuro. Ci motiverà a fare meglio”.

Tra i successi chiave e le offerte future su cui Star Alliance continua a innovare ci sono, tra le altre cose: l’introduzione di un nuovo modello di partnership che consolidi la leadership del network; sarà annunciata una prima carta di credito co-branded del settore in un regional market; sarà adottata congiuntamente una dichiarazione di sostenibilità con i vettori membri per impegnarsi a raggiungere l’obiettivo del settore di zero emissioni nette di carbonio e i conseguenti sforzi congiunti sulla decarbonizzazione; Star Alliance Biometrics, lanciato nel 2020, è ora disponibile in quattro aeroporti principali – Francoforte, Monaco e Vienna – con l’aggiunta di Amburgo nell’aprile 2022.

“Le innovazioni di Star Alliance sono sostenute da un’infrastruttura IT solida e in continua evoluzione che integra i vettori membri, unita a oltre 50 standard di pratiche commerciali e funzioni di audit che pongono il cliente al centro dell’esperienza di viaggio. Su questa base, l’Alleanza ha vinto più volte numerosi premi “Best Airline Alliance”, tra cui World Travel Awards, Skytrax World Airline Awards e Air Transport Awards, che hanno riconosciuto il suo contributo positivo al futuro dei viaggi aerei”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)