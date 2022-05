Norwegian limita le perdite e protegge la cash position nel primo trimestre

Norwegian ha riportato i risultati del primo trimestre 2022.

“I risultati del trimestre stagionale più debole dell’anno sono stati influenzati da omicron e dalla guerra in Ucraina, con una perdita operativa (EBIT) di NOK 849 milioni. La compagnia ha continuato a salvaguardare la sua cash position a un livello elevato, NOK 7,5 miliardi, dimostrando la capacità di adattarsi alla domanda del mercato e la disciplina nel preservare la liquidità.

Nel primo trimestre 2022, Norwegian ha trasportato 2,2 milioni di passeggeri, rispetto agli 0,2 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor è aumentato al 76,9%, rispetto al 38,5% dello stesso periodo dell’anno scorso. Nonostante la forte crescita dei posti disponibili e l’elevato numero di nuove rotte durante il trimestre e fino ad aprile, la compagnia ha mantenuto livelli elevati di load factor e ha migliorato gli utili”, afferma Norwegian.

“Ci siamo adattati alle fluttuazioni della domanda in modo rapido ed efficiente e siamo riusciti a proteggere la nostra forte posizione di liquidità anche in un periodo difficile. L’aumento delle prenotazioni in vista della stagione estiva è significativo e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo delle quasi 280 rotte che abbiamo in vendita. Sono lieto di notare che i nostri viaggiatori d’affari stanno iniziando a tornare a viaggiare in aereo. Sappiamo che attribuiscono un valore elevato alla nostra rete di rotte attraente e al nostro solido record di puntualità”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La puntualità, la quota di voli in partenza nei tempi previsti, è stata dell’88,1% nel primo trimestre 2022, rispetto all’87,8% del trimestre precedente.

Durante il trimestre Norwegian ha annunciato un accordo per il leasing di 10 nuovi velivoli 737 MAX 8 a basso consumo di carburante, con consegna nella primavera del 2023. Inoltre, Norwegian sta acquisendo in leasing altri cinque 737 MAX 8, che porteranno la flotta a 85 aeromobili entro la stagione estiva 2023.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)