Emirates Group: forte ripresa in tutte le attività nell’anno finanziario appena concluso

Emirates Group ha pubblicato il suo 2021-22 Annual Report, che mostra una forte ripresa in tutte le sue attività.

“dnata torna alla redditività e sono stati segnalati significativi miglioramenti dei ricavi sia in Emirates che in dnata, poiché il Gruppo ha ricostruito le sue operazioni di trasporto aereo e relative ai viaggi che in precedenza erano state ridotte dalla pandemia di COVID-19.

Per l’esercizio finanziario terminato il 31 marzo 2022, Emirates Group ha registrato una perdita di 3,8 miliardi di AED (1,0 miliardi di dollari USA) rispetto a una perdita di 22,1 miliardi di AED (6,0 miliardi di dollari USA) l’anno scorso.

Il fatturato del Gruppo è stato di 66,2 miliardi di AED (18,1 miliardi di dollari USA), con un aumento dell’86% rispetto ai risultati dello scorso anno.

Il cash balance del Gruppo è stato di 25,8 miliardi di AED (7,0 miliardi di dollari USA), in aumento del 30% rispetto allo scorso anno, principalmente a causa della forte domanda nelle sue divisioni e mercati principali, innescata dall’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Quest’anno ci siamo concentrati sul ripristino delle nostre operazioni in modo rapido e sicuro ovunque le restrizioni legate alla pandemia si siano allentate nei nostri mercati. La ripresa ha accelerato soprattutto nella seconda metà dell’anno. La forte domanda dei clienti ha portato a un enorme miglioramento della nostra performance finanziaria rispetto alle nostre perdite senza precedenti dell’anno scorso e abbiamo costruito il nostro solido saldo di cassa.

La salute e la sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti sono rimaste una priorità chiave mentre il mondo ha attraversato il suo secondo anno intero di pandemia. In Emirates e in dnata abbiamo risposto con agilità alle condizioni dinamiche del mercato e introdotto prodotti e servizi innovativi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e fornire loro la migliore esperienza possibile.

Il 2021-22 è stato anche un anno significativo poiché gli Emirati Arabi Uniti hanno celebrato il loro 50° anniversario e hanno ospitato il mondo a Expo 2020 Dubai, il che ha generato un maggiore coinvolgimento globale e visite negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Group è stato orgoglioso di svolgere la nostra parte nel contribuire al successo dell’Expo e agli eventi giubilari degli Emirati Arabi Uniti”.

“Nel 2021-22, Emirates ha ricevuto un’ulteriore iniezione di capitale di 3,5 miliardi di AED (954 milioni di dollari USA) dal suo azionista finale, il governo di Dubai, e il Gruppo ha sfruttato vari programmi di supporto del settore e si è avvalsa di uno sgravio totale di quasi 0,8 miliardi di AED nel 2021-22.

Con l’aumento delle operazioni di Emirates e dnata, i dipendenti precedentemente in licenza sono stati richiamati e riassunti e sono state organizzate nuove iniziative di reclutamento per ricostituire il pool di talenti del Gruppo e aumentare le sue capacità future. Di conseguenza, la forza lavoro totale del Gruppo è aumentata del 13% a 85.219 dipendenti, in rappresentanza di oltre 160 nazionalità diverse.

Nel 2021-22, il Gruppo ha investito collettivamente 7,9 miliardi di AED (2,2 miliardi di dollari USA) in nuovi aeromobili e strutture e nelle ultime tecnologie per posizionare l’attività per la ripresa e la crescita futura. Ha inoltre continuato a portare avanti la sua strategia ambientale incentrata sulla riduzione delle emissioni di carbonio, sul consumo responsabile delle risorse e sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat”, prosegue Emirates.

Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Per Emirates Group, il 2021-22 è stato in gran parte basato sulla ripresa, dopo l’anno più difficile nella storia del nostro Gruppo. Non si tratta solo di ripristinare la capacità, ma anche di aumentare le nostre opportunità future mentre ricostruiamo. Il nostro obiettivo è ricostruire in modo migliore e più forte, in modo da poter offrire esperienze ancora migliori ai nostri clienti e offrire maggiore supporto alle comunità che serviamo.

Ci aspettiamo che il Gruppo torni alla redditività nel 2022-23 e stiamo lavorando duramente per raggiungere i nostri obiettivi, tenendo d’occhio i venti contrari come i prezzi elevati del carburante, l’inflazione, le nuove varianti COVID-19 e l’incertezza politica ed economica.

I nostri costanti investimenti in infrastrutture, tecnologia, persone e partnership continueranno a darci la capacità e il vantaggio nel fornire prodotti e valore leader del settore ai nostri clienti. Mentre Dubai e gli Emirati Arabi Uniti avanzano con la loro strategia per i prossimi 50 anni e oltre, Emirates Group è ben posizionato per svolgere il nostro ruolo nel contribuire alla crescita economica, facilitare l’impegno globale e avere un impatto positivo sulle persone e sulle comunità”.

Emirates performance

La Emirates total passenger and cargo capacity è aumentata del 47% nel 2021-22, poiché la compagnia aerea ha continuato a ripristinare i servizi passeggeri attraverso il suo network, in linea con la revoca delle restrizioni sui voli e sui viaggi legate alla pandemia.

“Dalle 120 destinazioni all’inizio dell’anno finanziario, fino all’aumento delle operazioni e alla crescita della capacità in oltre 140 destinazioni entro il 31 marzo 2022, Emirates è stata in grado di rispondere in modo dinamico per soddisfare la domanda dei clienti ovunque si presentassero opportunità. A luglio la compagnia aerea ha lanciato una nuova rotta per Miami, portando a 12 il numero totale di gateway passeggeri negli Stati Uniti.

Per soddisfare il forte rimbalzo della domanda di viaggi, Emirates ha operato il suo aeromobile di punta A380 in ancora più città durante l’anno, portando il suo A380 network a 29 destinazioni al 31 marzo 2022.

Aiutando i viaggiatori ad accedere a ancora più destinazioni, nel 2021-22, Emirates ha rafforzato le sue partnership strategiche con Qantas e flydubai e ha ampliato le sue interline and codeshare partnerships in Europa, Americhe, Africa e Asia, tra cui: Aeromar, airBaltic, Airlink, Azul, Cemair, Garuda Indonesia, Gulf Air, Maldivian, South African Airways e TAP Air Portugal. Emirates ha anche firmato accordi e avviato iniziative con partner turistici in varie destinazioni per supportare i viaggi e la ripresa del turismo.

Emirates ha ricevuto i suoi ultimi cinque nuovi aeromobili A380 durante l’anno finanziario, tutti dotati dei suoi ultimi interni di cabina, inclusi i sedili Premium Economy. Ha inoltre eliminato gradualmente 2 aeromobili più vecchi, 1 Boeing 777-300ER e 1 Freighter, lasciando il conteggio totale della flotta a 262 alla fine di marzo. L’età media della flotta di Emirates rimane 8,2 anni.

Il portafoglio ordini Emirates di 197 aeromobili rimane invariato in questo momento. La compagnia aerea è fermamente impegnata nella sua strategia di lunga data per operare una flotta moderna ed efficiente, che sottolinea la promessa del marchio “Fly Better”, poiché i giovani aerei sono migliori per l’ambiente, migliori per le operazioni e migliori per i clienti”, afferma Emirates.

“Con un’implementazione della capacità notevolmente migliorata nella maggior parte dei mercati, le entrate totali di Emirates per l’anno finanziario sono aumentate del 91% a 59,2 miliardi di AED (16,1 miliardi di dollari USA). Le fluttuazioni valutarie quest’anno hanno avuto un impatto negativo sulla redditività della compagnia aerea di 348 milioni di AED (95 milioni di dollari USA).

I costi operativi totali sono aumentati del 30% rispetto allo scorso esercizio. Il carburante ha rappresentato il 23% dei costi operativi rispetto al 14% nel 2020-21.

Con la rimozione delle restrizioni ai voli e ai viaggi legate alla pandemia a livello globale, la compagnia aerea è riuscita a migliorare sostanzialmente i suoi risultati finanziari e ha registrato una perdita di 3,9 miliardi di AED (1,1 miliardi di dollari USA) dopo la perdita di 20,3 miliardi di AED (5,5 miliardi di dollari USA) dello scorso anno, con un loss margin del 6,6%, notevolmente migliorato rispetto al 65,6% dello scorso anno.

Emirates ha trasportato 19,6 milioni di passeggeri (+199%) nel 2021-22, con una seat capacity aumentata del 150%. La compagnia aerea riporta un Passenger Seat Factor del 58,6%, rispetto al 44,3% dello scorso anno.

Emirates quest’anno, ha annunciato un importante programma di retrofit per equipaggiare 120 dei suoi 777 e A380 con i suoi nuovi sedili Premium Economy e gli ultimi interni di cabina. Ha inoltre accelerato le iniziative digitali per fornire ai clienti viaggi più agevoli e sicuri, dalla verifica rapida e sicura dei documenti di viaggio COVID-19, a più biometrics and contactless touchpoints nel suo Dubai hub.

In questo secondo anno di pandemia, Emirates SkyCargo ha ottenuto ancora una volta performance stellari e ha contribuito al 40% delle total transport revenue della compagnia aerea. Ricostruendo la sua rete e la sua capacità, la divisione cargo ha schierato in modo intelligente la sua freighter fleet e la belly-hold capacity, per soddisfare le esigenze dei clienti. Entro il 30 giugno 2021 aveva ripristinato i servizi su oltre il 90% della sua rete pre-pandemia.

Al Dubai Airshow 2021 Emirates ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari per acquisire 2 nuovi Boeing 777 Freighter e convertire 4 velivoli 777-300ER esistenti in Freighter.

Con una domanda di trasporto aereo costante e forte durante tutto l’anno, la divisione cargo di Emirates ha registrato un nuovo fatturato record di 21,7 miliardi di AED (5,9 miliardi di dollari USA), con un aumento del 27% rispetto allo scorso anno. Il tonnellaggio trasportato è aumentato del 14%, per raggiungere 2,1 milioni di tonnellate, a causa della crescita della belly hold capacity disponibile per l’intero anno, con il ripristino di più servizi passeggeri. Alla fine del 2021-22, la flotta totale di Emirates SkyCargo era di 10 Boeing 777F.

Emirates ha chiuso l’anno finanziario con un solido patrimonio di liquidità di 20,9 miliardi di AED (5,7 miliardi di dollari USA), il 38% in più rispetto al 31 marzo 2021″, prosegue Emirates.

dnata performance

“La ripresa dalla pandemia è stata avvertita in tutte le attività e nel 2021-22 dnata è tornata alla redditività, con un profitto di 110 milioni di AED (30 milioni di dollari USA). Con la crescita dell’attività di volo e di viaggio in tutto il mondo, le entrate totali di dnata sono aumentate del 54% a 8,6 miliardi di AED (2,3 miliardi di dollari USA). Il business internazionale di dnata rappresenta il 62% delle sue entrate.

dnata ha continuato a gettare le basi per la crescita futura con investimenti nel 2021-22 pari a 370 milioni di AED (101 milioni di dollari USA).

Durante l’anno, dnata ha investito in modo significativo nelle sue capacità di movimentazione delle merci. Ha ampliato le strutture esistenti a Sydney, Australia; ha aperto un cargo centre all’avanguardia all’aeroporto di Londra Heathrow; ha annunciato la costruzione di un cargo centre completamente automatizzato presso “dnata Cargo City” ad Amsterdam Schiphol. Ha anche introdotto un sistema avanzato “OneCargo”, che digitalizza e automatizza le funzioni aziendali e operative nelle sue operazioni cargo in Iraq, con piani per implementare il sistema attraverso la sua rete cargo globale.

Il saldo di cassa di dnata è migliorato di 208 milioni di AED a 4,9 miliardi di AED (1,3 miliardi di dollari USA).

I ricavi delle dnata Airport Operations, inclusi ground and cargo handling, sono aumentati a 5,7 miliardi di AED (1,6 miliardi di dollari USA).

Il catering business di dnata ha rappresentato 1,7 miliardi di AED (455 milioni di dollari USA) delle entrate di dnata, con un aumento del 60%.

I ricavi della Travel Services division di dnata sono cresciuti in modo significativo del 434% a 694 milioni di AED (189 milioni di dollari USA).

Durante l’anno, dnata ha introdotto numerosi nuovi prodotti e servizi negli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la sua esperienza di mercato, le frontiere aperte di Dubai per i viaggi internazionali, l’hosting cittadino di Expo 2020 e altre importanti conferenze ed eventi sportivi”, conclude Emirates.

Il full 2021-22 Annual Report di Emirates Group – che comprende Emirates, dnata e le loro filiali – è disponibile all’indirizzo: www.theemiratesgroup.com/annualreport.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)