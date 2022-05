(CULTURE CORNER) – UNA VITA DI ELICOTTERI

LoGisma editore presenta il volume di Angelo La Sorte dal titolo “UNA VITA DI ELICOTTERI Ricordi di missioni compiute con i mezzi in dotazione alle Forze Armate e società civili italiane”.

Il volume comprende racconti e aneddoti per un omaggio all’Ala Rotante in Italia.

“La raccolta di una serie di racconti e testimonianze di missioni diventa l’occasione per passare in rassegna gli elicotteri impiegati in Italia, sia da parte delle Forze Armate che di società civili, a partire dal 1953, anno in cui si costituiva sull’aeroporto dell’Urbe (Roma), il primo Reparto Addestramento Elicotteri dell’Aeronautica Militare, fino ai giorni nostri. Il lettore potrà viaggiare a bordo degli elicotteri assieme all’autore per sperimentare le molteplici circostanze nelle quali l’elicottero si dimostra un mezzo insostituibile, il solo capace di svolgere determinate missioni, che si tratti di lavoro aereo, di soccorso medico, di assistenza in caso di calamità naturali. Inutile ricordare quanti dei modelli qui rappresentati siano, nell’immaginario di molti, l’icona stessa del concetto di elicottero, dal Bell 47G2 al Boeing CH-47 Chinook, all’AB 204B, all’A109”.

Dalla prefazione: “Questo libro è l’omaggio all’ala rotante, in tutte le sue poliedriche caratteristiche, di una persona che ha dedicato la sua vita agli elicotteri. Con linguaggio semplice anche per i meno esperti, il libro non ha la pretesa di essere una dettagliata trattazione tecnica, ma solo un immaginario filo conduttore che lega vari periodi di storia della componente elicotteristica in Italia con varie testimonianze legate a modelli diversi”.

Dall’introduzione: “Dopo tanti anni di dedizione al mondo degli elicotteri, ho pensato fosse giunto il momento di mettere per scritto le storie che ho vissuto, quelle che ascoltato in hangar, o quelle che mi hanno voluto testimoniare amici e colleghi. Tutti appassionati rappresentanti del loro lavoro in elicottero. Ne è risultata una serie di racconti che, giorno dopo giorno, mi hanno permesso di rappresentare praticamente tutte le macchine ad ala rotante che sono state impiegate in Italia dagli anni Cinquanta fino ad oggi”.

Autore: Angelo La Sorte

Titolo: UNA VITA DI ELICOTTERI Ricordi di missioni compiute con i mezzi in dotazione alle Forze Armate e società civili italiane

Editore: LoGisma, 2022

Pagine: 224, ill. col., 21×21 cm

ISBN 978-88-94926-54-5

Prezzo: Euro 22,00

(Redazione MD80.it – LoGisma)