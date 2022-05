Air Canada riparte con i voli diretti da Venezia a Toronto e Montréal

Air Canada ha ripreso i voli non-stop tra Venezia e Toronto, operando tre volte a settimana fino al 29 ottobre 2022. La compagnia aerea operera anche un volo Venezia – Montreal con frequenza bisettimanale dal 17 aprile al 28 ottobre 2022.

“I voli di Air Canada da Venezia a Toronto e Montreal sono operati con Airbus A330-300, che può ospitare fino a 297 passeggeri, con una scelta di tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti. Tutti i voli sono schedulati in modo da ottimizzare l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende ben 46 aeroporti negli Stati Uniti”, afferma Air Canada.

“Siamo lieti di riprendere i nostri voli e servizi da Venezia a Toronto e Montreal”, ha affermato Stefano Casaregola, Regional Manager Sales Italia di Air Canada. “I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia un ottimo collegamento diretto con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche ottimi collegamenti per tutto il nostro vasto Network nordamericano”.

“Il ritorno di Air Canada a Venezia è un’ulteriore conferma della ripresa dei flussi di traffico tra il nostro territorio e il Canada”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. “L’introduzione dell’aeromobile Airbus 330 sui collegamenti con Montreal e Toronto, costituisce un riconoscimento della centralità del Marco Polo nel network della compagnia aerea, sia nel segmento turistico che business”.

Venezia – Toronto

AC 817 – Partenza da Venezia ore 13:00, arrivo a Toronto ore 16:30 – Fino a 3x a settimana, operatività 16 Aprile – 29 Ottobre.

AC 816 – Partenza da Toronto ore 20:00, arrivo a Venezia ore 10:30 (+1 giorno) – Fino a 3x a settimana, operatività 15 Aprile – 28 Ottobre.

Venezia – Montreal

AC 819, partenza da Venezia ore 13:00, arrivo a Montreal ore 15:55 – Fino a 2x a settimana, operatività 17 Aprile – 28 Ottobre.

AC 818 – Partenza da Montreal ore 20:55, arrivo a Venezia ore 10:45 (+1 giorno) – Fino a 2x a settimana, operatività 16 Aprile – 27 Ottobre.

Oltre ai collegamenti stagionali da Venezia a Toronto e Montreal, Air Canada offre voli non stop da Roma Fiumicino a Toronto e Montreal e a partire dal 21 maggio 2022 riprenderanno anche i collegamenti annuali da Milano Malpensa a Montreal.

“La politica di cancellazione di Air Canada si applica su tutti i biglietti acquistati. Air Canada offre a tutti i clienti la possibilità di rimborso totale sulla forma di pagamento originale, oppure un Voucher di viaggio Air Canada, in alternativa l’equivalente valore in Punti Aeroplan con un bonus del 65% in caso di cancellazione o cambio operativo di un volo da parte della compagnia aerea oltre le tre ore.

Visitare il Travel Ready Hub di Air Canada per verificare in tempo reale i requisiti di viaggio che le autorità canadesi richiedono per l’ingresso in Canada. I requisiti d’ingresso richiesti possono cambiare con poco preavviso.

I voli internazionali di Air Canada sono operati con aeromobili wide-body con tre classi di servizio: Signature Class con sedili completamente reclinabili fino a diventare letti, Premium Economy ed Economy class. Intrattenimento a bordo su tutte le classi, con possibilità di acquisto a bordo del Wi fi Air Canada. A tutti i clienti viene fornito un kit individale CleanCare+ (salviette, mascherina ed igenizzante mani). Tutti i servizi di bordo hanno ripreso regolarmente e, su tutti i voli internazionali in partenza dal Canada, presto verranno aggiunte nuove offerte culinarie creative di Air Canada, grazie alla collaborazione con i pluripremiati chef Canadesi.

I clienti possono accumulare e riscattare punti Aeroplan attraverso il programma di fidelizzazione della compagnia su tutti i voli Air Canada, i clienti qualificati hanno accesso al check-in prioritario, Lounge Maple Leaf, imbarco prioritario e altri vantaggi, ove disponibili”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Gruppo SAVE – Photo Credits: Michele Crosera)