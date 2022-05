Qatar Airways: lo schedule 2022 offre molte scelte per i viaggi leisure

Qatar Airways offre diverse opzioni di viaggio durante l’estate 2022, con voli che operano quotidianamente dall’Hamad International Airport verso il suo global network, che include un gran numero di scelte per il tempo libero.

“Che i passeggeri siano alla ricerca di vacanze estive tra cui tranquille vacanze in spiaggia, energici soggiorni in città, audaci destinazioni avventurose o fughe con famiglia e amici, ce n’è per tutti i gusti. La compagnia aerea fornisce connettività globale da oltre 140 gateway in tutto il mondo verso alcune delle destinazioni di vacanza più ambite, offrendo al contempo un comfort senza precedenti e un servizio eccezionale a bordo, per regalare ai passeggeri un viaggio indimenticabile”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono fiducioso che i viaggi leisure vedranno un grande ritorno quest’estate e invito i viaggiatori a rendere Qatar Airways parte del loro viaggio e godersi la nostra 5-star hospitality a bordo. Gli ultimi due anni sono stati incredibilmente frustranti per chiunque volesse viaggiare per il mondo, oltre che impegnativi per il settore dei viaggi. Tuttavia, l’allentamento delle restrizioni di viaggio in molte parti del mondo aiuterà nella sua rapida e positiva ripresa”.

“Tra gli esempi, gli amanti della spiaggia possono esplorare il paradiso di Bali scoprendo la sua natura, le delizie culinarie e i lussuosi resort sulla spiaggia. Oppure si può assaporare l’atmosfera tropicale a Phuket o alle Seychelles. Chi è alla ricerca di una vacanza in città, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar opera voli verso città meravigliose in tutto il mondo. I viaggiatori che amano l’esplorazione possono visitare Praga e godersi le sue vivaci scene d’arte e i castelli ben conservati, o lasciarsi ispirare dall’architettura mozzafiato di Roma. La città italiana è ricca di meraviglie storiche e infinite possibilità di ristorazione autentiche. Allo stesso modo, Bangkok è una grande megalopoli asiatica, ricca di atmosfera, strade animate e pura bellezza naturale.

Nonostante la spiaggia e la città siano in cima alla lista delle destinazioni leisure per i viaggiatori, località come Kilimangiaro, Città del Capo e Amman vantano possibilità di avventura per coloro che amano intraprendere vacanze eccezionali.

Fughe stravaganti attendono i viaggiatori di coppia a Santorini, alle Maldive e nella romantica Parigi, dove possono vivere esperienze irripetibili. Anche le famiglie possono scegliere di viaggiare a Barcellona o dirigersi a Nairobi e partecipare a un safari in Kenya per scoprire i loro parchi nazionali”, prosegue Qatar Airways.

Voli per le seguenti destinazioni:

Amman, Giordania (21 voli settimanali).

Bali, Indonesia (7 voli settimanali).

Bangkok, Thailandia (21 voli settimanali).

Barcellona, Spagna (14 voli settimanali).

Città del Capo, Sud Africa (10 voli settimanali).

Kilimangiaro, Tanzania (10 voli settimanali).

Maldive (28 voli settimanali).

Nairobi, Kenya (14 voli settimanali).

Parigi, Francia (21 voli settimanali).

Phuket, Thailandia (10 voli settimanali).

Praga, Repubblica Ceca (7 voli settimanali).

Roma, Italia (14 voli settimanali).

Santorini, Grecia (3 voli settimanali).

Zanzibar, Tanzania (7 voli settimanali).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)