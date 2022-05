Ritorna il volo ANA Tokyo Narita – Honolulu operato con l’A380 “FLYING HONU”

All Nippon Airways (ANA), grazie alla domanda in continua crescita, dal prossimo 1° luglio riprenderà ad operare la rotta Tokyo Narita – Honolulu con il suo Airbus A380 “FLYING HONU” due volte alla settimana, per garantire maggiore capacità.

I voli operati da Narita con A380 si aggiungeranno a quelli in partenza da Haneda operati con B787.

La flotta FLYING HONU di ANA è composta da tre aerei Airbus A380, il primo dei quali è entrato in servizio a maggio 2019 ed è dipinto in blu per rappresentare il cielo delle Hawaii, il secondo FLYING HONU è di colore verde smeraldo che si ispira all’acqua cristallina dell’oceano hawaiano, mentre il terzo presenta una livrea arancione ispirata al tramonto sull’arcipelago.

ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida di quarantena, così come le tendenze della domanda, per decidere in merito alla frequenza dei voli e alla ripresa di alcune rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, iniziativa nata per assicurare un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, affinché tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.ana.co.jp/it/it/.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits. All Nippon Airways)