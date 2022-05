Aer Lingus: riparte la tratta per Los Angeles

La tratta Aer Lingus che collega gli aeroporti italiani di Roma e Milano a Los Angeles, via Dublino, è ripartita il 12 maggio, dopo circa due anni di stop. La Città degli Angeli ora è raggiungibile grazie a collegamenti giornalieri.

“La tratta verso Los Angeles è l’ultima rotta transatlantica ripristinata da Aer Lingus, con voli giornalieri, via Dublino, per la costa occidentale degli Stati Uniti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza dall’Italia per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo. Attualmente, i voli per Los Angeles partono da 299€ a tratta (come parte di un viaggio di andata e ritorno, tasse e spese inclusi).

Per celebrare il ritorno della tratta, Aer Lingus ha creato appositamente una playlist rilassante per l’intera durata del volo. I viaggiatori possono accomodarsi e rilassarsi con la playlist per godersi il volo (disponibile sul profilo Spotify di Aer Lingus – Spotify – ReLAX con Aer Lingus)”, afferma Aer Lingus.

Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha commentato la ripartenza della tratta: “Siamo lieti di aver ripristinato la nostra tratta per Los Angeles per la prima volta da marzo 2020 e di riunire amici, famiglie e aziende. Los Angeles è una tratta estremamente apprezzata e importante per Aer Lingus, a conferma del nostro impegno nello sviluppo dei nostri collegamenti transatlantici”.

“Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 7 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Washington.

Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.

Grazie alla politica di prenotazione flessibile della compagnia, i clienti hanno la possibilità di modificare gratuitamente (nessuna penale per il cambio delle date di viaggio, ma potrebbe essere applicata una differenza tariffaria sui voli) le date di viaggio quante volte lo desiderano, fino a 7 giorni prima delle partenza. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare AerLingus.com”, conclude Aer Lingus.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)