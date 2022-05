Ryanair riporta una perdita per l’intero anno di 355 milioni di euro

Ryanair ha comunicato i risultati dell’anno finanziario chiuso il 31 marzo 2022.

La compagnia nell’anno ha trasportato 97,1 milioni di passeggeri (27,5 milioni lo scorso anno, +253%), con un load factor dell’82% (71% lo scorso anno, +11 punti percentuali).

I ricavi sono pari a 4,80 miliardi di euro (1,64 miliardi lo scorso anno, +193%).

I costi operativi sono aumentati a 5,27 miliardi di euro (2,48 miliardi lo scorso anno, +113%).

Net Loss pari a 355 milioni di euro (pre-exceptionals), che si confronta con una Net Loss lo scorso anno di 1,015 miliardi di euro.

Michael O’Leary di Ryanair, ha dichiarato: “Nei prossimi 5 anni prevediamo che il nostro traffico crescerà del 50% fino a 225 milioni p.a. Questa crescita sarà fornita a tariffe basse ma su una flotta di nuovi aeromobili B737 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, ma consumano il 16% in meno di carburante e riducono le emissioni acustiche del 40%.

Continua il nostro lavoro con EU, fuel suppliers, aircraft manufacturers per accelerare la fornitura di Sustainable Aviation Fuel (SAF), in collaborazione con il Trinity College Sustainable Aviation Research Centre. Ryanair spera di aumentare fino al 12,5% di nostri voli che utilizzano SAF e ridurre la nostra CO2 per pax/km del 10% a meno di 60 grammi entro il 2030. Il mese scorso abbiamo annunciato una partnership con Neste per alimentare un terzo dei nostri voli da Schiphol (Amsterdam) con un SAF blend al 40%. Prevediamo di stabilire partnership simili attraverso la nostra rete nei prossimi anni. Stiamo lavorando con A4E e l’EU per accelerare la riforma del Single European Sky, per promuovere l’efficienza degli ATC.

Ryanair ha pubblicato l’“Aviation with Purpose” sustainability report, definendo ambiziosi obiettivi ambientali e sociali nel prossimo decennio e tracciando il percorso di Ryanair verso net carbon zero entro il 2050. La nostra strategia ambientale ha consentito a CDP di aggiornare il Ryanair climate protection rating a B da B- in dicembre 2021. Il nostro obiettivo rimane quello di ottenere una valutazione “A” entro i prossimi 2 anni”.

“I nostri piani di crescita fino al 2026 vedranno Ryanair creare oltre 6.000 posti di lavoro ben retribuiti per professionisti dell’aviazione altamente qualificati in tutta Europa. Lo scorso autunno Ryanair ha investito 50 milioni di euro in un Aviation Skills Training Centre a Dublino e prevediamo di investire oltre 100 milioni di euro in altri 2 centri di formazione altamente qualificati (uno nella penisola iberica e uno nella CEE) durante questo periodo. Per facilitare questa crescita, Ryanair ha ordinato fino a 8 CAE full flight simulators (per un valore di oltre 80 milioni di dollari) e la prima di queste nuove consegne sarà quest’estate. Abbiamo anche investito in nuove hangar maintenance facilities a Kaunas e Shannon e stipulato un 5-year maintenance contract con Joramco in Giordania.

Nonostante la recente interruzione della nostra ripresa del traffico sia per la variante Omicron che per l’invasione russa dell’Ucraina, rimaniamo impegnati a ripristinare i tagli salariali che abbiamo concordato durante le chiusure dovute al Covid. Abbiamo fatto alcuni progressi con piloti e cabin crew in alcuni mercati su restauri parziali nel 2022. Ma in altri mercati il ritmo lento dei negoziati sindacali ha ostacolato l’accelerazione di restauri simili. Ci impegniamo a ripristinare la full pay restoration per tutte le nostre persone non appena la nostra attività tornerà alla redditività pre-Covid.

La proprietà di Ryanair nell’EU è aumentata da ca. 32% al 31 marzo 2021 a ca. 41% al 31 marzo 2022. Sulla scia della Brexit e del trattamento dei cittadini britannici come azionisti non EU dal 1 gennaio 2021, Ryanair ha lavorato duramente per far crescere la sua base di azionisti EU. Tali azioni, insieme alla sospensione dei diritti di voto degli azionisti non EU, consentono a Ryanair di proteggere le sue EU airline licenses post-Brexit”, prosegue Michael O’Leary.

“Nell’ultimo anno il nostro team ha continuato a lavorare con i partner aeroportuali per negoziare costi inferiori, incentivi per la ripresa dal Covid e accordi di crescita. Oltre a 15 nuove basi (Agadir, Billund, Chania, Corfù, Cork, Madeira, Newcastle, Norimberga, Riga, Stoccolma, Venezia (Marco-Polo), Venezia (Treviso), Torino, Zara e Zagabria), sono state annunciate 770 nuove rotte e sono stati estesi low-cost long term growth deals a Londra Stansted (fino al 2028), Milano Bergamo (2028), Manchester (2028), East Midlands (2028) e Bruxelles Charleroi (2030). Il nostro Gruppo ha raddoppiato la sua capacità a Roma (FCO), Lisbona, Vienna e ha stabilito un record di 33 velivoli a Dublino per la S.22, lanciando il nostro programma estivo più grande di sempre a Dublino.

Ryanair è stata una delle pochissime compagnie durante la crisi Covid a piazzare nuovi ordini di aeromobili significativi, ad espandere le nostre partnership aeroportuali, a garantire costi inferiori in modo da poter trasferire tariffe ancora più basse su molte nuove rotte durante la ripresa post Covid. Fino a marzo 2022 Ryanair ha preso in consegna 61 aeromobili B737-8200 “Gamechanger” e speriamo di aumentare a oltre 70 nuovi aeromobili per il picco S.22.

Quest’estate, la nostra capacità aumenterà a ca. 115% dei livelli S.19 (pre-Covid). Sulla base del nostro portafoglio ordini di 210 aerei e della capacità disponibile della flotta, Ryanair group prevede di accelerare la crescita del traffico nei prossimi 5 anni. Da una cifra pre-Covid di 149 milioni, ora prevediamo di crescere (del 50%) a oltre 225 milioni di ospiti p.a. entro il FY26″, continua Michael O’Leary.

“Gli FY22 scheduled revenues sono aumentati del 156% a 2,65 miliardi di euro, mentre il traffico ha registrato una forte ripresa da 27,5 a 97,1 milioni di ospiti. Le ancillary revenue hanno prodotto una solida performance, generando più di 22 euro per passeggero grazie alla ripresa del traffico e alla scelta sempre maggiore degli ospiti di imbarco prioritario e posti riservati. I ricavi totali sono aumentati di oltre il 190%, a 4,80 miliardi di euro.

Mentre i settori sono aumentati di quasi il 200% e il traffico è aumentato del 253%, i costi operativi sono aumentati solo del 113% a 5,27 miliardi di euro (incluso un notevole aumento del 237% del carburante a 1,83 miliardi di euro). I costi inferiori, insieme all’aumento dei load factor, hanno visto il FY22 (ex-fuel) unit cost per passenger ridursi a 35 euro.

La forte fuel hedge position offre a Ryanair un notevole vantaggio competitivo per i prossimi 12 mesi e ci consentirà di aumentare fortemente la quota di mercato nel prossimo anno.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore, con un rating creditizio BBB (stabile) (S&P e Fitch). L’indebitamento netto di fine anno è sceso a 1,45 miliardi di euro (2,28 miliardi di euro l’anno precedente) e oltre il 90% della flotta di aeromobili B737 del Gruppo è libera. Abbiamo in programma di ridurre questo debito netto a zero nei prossimi 2 anni, nonostante il picco di investimenti in questo periodo. La solidità del bilancio di Ryanair assicura che il Gruppo sia ben pronto per capitalizzare rapidamente le numerose opportunità di crescita che esistono in Europa nella ripresa post Covid-19”, prosegue Michael O’Leary di Ryanair.

“Sebbene le prenotazioni siano migliorate nelle ultime settimane, la curva delle prenotazioni rimane molto più vicina di quanto fosse tipico (pre-Covid) in questo periodo dell’anno. L’impatto dannoso della variante Omicron e l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio significano che i prezzi del primo trimestre continuano a necessitare di stimoli. C’è, tuttavia, una domanda repressa e siamo cautamente ottimisti sul fatto che le peak S.22 fares saranno leggermente superiori ai peak S.19 (pre-Covid) levels. Ryanair prevede di aumentare il traffico FY23 a 165 milioni (da 97 milioni nel FY22 e 149 milioni pre-Covid) e perseguirà la sua load active, yield passive strategy per raggiungere questa crescita. Mentre l’80% del fabbisogno di carburante di Ryanair è coperto ben al di sotto degli attuali spot prices, il nostro 20% senza copertura darà luogo ad alcuni aumenti dei costi non previsti.

Nonostante la visibilità H1 limitata (e una visibilità H2 quasi nulla), il 20% di carburante senza copertura e i rischi significativi posti dall’invasione dell’Ucraina e dal Covid, speriamo di tornare a una redditività ragionevole nel FY23. Questa ripresa, tuttavia, resta fragile. Ciò è stato chiaramente evidenziato dall’improvvisa e inaspettata comparsa della variante Omicron prima del Natale e dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, che hanno immediatamente danneggiato le prenotazioni ravvicinate e gli yelds per i periodi di punta di Natale e Pasqua. Dato il continuo rischio di flussi di news avverse su entrambi questi argomenti, non è opportuno (se non impossibile) fornire in questo momento un accurato profit guidance range”, conclude Michael O’Leary di Ryanair.

