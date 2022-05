Delta riceve il riconoscimento “Migliore Compagnia per i viaggiatori d’affari – Lungo Raggio” agli IMA Awards 2022

Per il terzo anno consecutivo Delta Air Lines ha trionfato ad IMA, Italian Mission Awards, ricevendo il premio “Migliore Compagnia per i viaggiatori d’affari – Lungo Raggio” durante la serata di gala che si è tenuta al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. I giudici hanno elogiato Delta per “il suo impegno costante nella sostenibilità e gli investimenti in tecnologia, e per i miglioramenti apportati al servizio di bordo”.

“E’ un onore ricevere questo riconoscimento IMA come migliore compagnia aerea per il business travel sul lungo raggio”, ha detto Frederic Schenk, regional sales manager per il Sud Europa di Delta. “Durante tutto il periodo della pandemia, Delta ha continuato a investire nella customer experience, ha aggiornato la sua offerta tecnologica ed ha portato avanti il suo impegno nella sostenibilità per il futuro”.

Da marzo 2020 Delta Air Lines si è impegnata ad investire un miliardo di dollari in 10 anni per un futuro sostenibile nell’aviazione. La compagnia aerea sta implementando una serie di iniziative, tra cui l’uso di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), con l’obiettivo di sostituire il 10% del carburante utilizzato con carburante sostenibile SAF entro la fine del 2030. Delta ha anche introdotto nuovi articoli a bordo, inclusi gli amenity-kit che eliminano l’uso della plastica, la biancheria da letto realizzata con bottiglie di plastica riciclate, oltre al menù di bordo presentato su servizi realizzati in materiale biodegradabile, posate di bambù e tovaglietta di carta.

Questo è il sesto premio IMA per Delta, a riconferma della sua posizione come la compagnia aerea più premiata d’America grazie alla dedizione, alla passione e alla professionalità dei suoi dipendenti. Delta è stata premiata, fra gli altri, anche da Fortune, dal Wall Street Journal e da Business Travel News.

Quest’estate, Delta Air Lines collega Milano, Roma e Venezia a New York e Atlanta e vola anche da Roma a Boston.

Questo è il primo anno in cui tutti i voli Delta con partenza dall’Italia presentano a bordo la totalità delle quattro esperienze di cabina della compagnia – Delta One, la nuova Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i voli Delta tra l’Italia e gli Stati Uniti operano in collaborazione con i partner di joint venture di Delta, Air France, KLM e Virgin Atlantic, e con il partner di codeshare ITA Airways.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)