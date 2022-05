Emirates lancia una campagna globale di recruitment per l’equipaggio di bordo. Le selezioni a Roma oggi e domani, 18 maggio

Emirates è alla ricerca di persone di talento con la passione per il volo da inserire nel team del personale di bordo.

“Con il ritorno dei viaggi, i reclutatori della compagnia sono impegnati a incontrare e assumere candidati in 30 città a partire da oggi fino alla fine di giugno. In quest’ultima iniziativa, i team di Emirates si sposteranno dall’Australia al Regno Unito e in decine di città europee, oltre che al Cairo, Algeri, Tunisi e Bahrein. Per l’Italia, le selezioni si tengono a Roma, oggi 17 maggio e domani, 18 maggio. Si tratta di colloqui a porte chiuse, per quelle risorse che si erano candidate sul sito della compagnia”, afferma Emirates.

Abdulaziz Al Ali, vicepresidente esecutivo per le risorse umane del Gruppo Emirates, ha dichiarato: “Non c’è compagnia aerea più stimolante di Emirates per chiunque sia interessato a una carriera nel mondo del volo e abbiamo ricevuto un enorme interesse da quando abbiamo iniziato la nostra campagna di reclutamento per il personale di cabina a novembre.

Mentre alcune fasi del processo di candidatura si svolgono online, ci sforziamo sempre di incontrare i nostri candidati di persona ogni volta che possiamo ed è per questo che il nostro team di Talent Acquisition sta svolgendo un intenso tour di 30 città nelle prossime 6 settimane per valutare i potenziali candidati”.

Il team di cabin crew di Emirates è internazionale e rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e le operazioni internazionali in oltre 130 città in sei continenti.

Tutto il personale di bordo di Emirates ha base a Dubai, con alloggio fornito dalla compagnia, stipendio esente da tasse e altri benefit.

I candidati interessati possono ricevere ulteriori informazioni sul ruolo di cabin crew di Emirates, scoprire di più sul processo di selezione e candidarsi online all’indirizzo: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)