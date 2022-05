IATA: accelerare l’Asia-Pacific Aviation Recovery

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato gli stati dell’Asia-Pacifico ad allentare ulteriormente le misure alle frontiere per accelerare la ripresa della regione dal COVID-19.

“L’Asia-Pacifico sta recuperando terreno sulla ripresa dei viaggi dopo il COVID-19, c’è uno slancio crescente con i governi che revocano molte restrizioni di viaggio. La richiesta di viaggiare è chiara. Non appena le misure vengono allentate, c’è un’immediata reazione positiva da parte dei viaggiatori. Quindi è fondamentale che tutte le parti interessate, compresi i governi, siano ben preparati per il riavvio. Non possiamo ritardare. Sono in gioco i posti di lavoro e le persone vogliono viaggiare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General, nel suo discorso al Changi Aviation Summit.

La Asia-Pacific region international passenger demand per marzo ha raggiunto il 17% dei livelli pre-COVID, dopo essere rimasta al di sotto del 10% per la maggior parte degli ultimi due anni. “Questo è molto al di sotto della tendenza globale in cui i mercati hanno recuperato al 60% dei livelli pre-crisi. Il ritardo è dovuto alle restrizioni dei governi. Prima verranno revocate, prima vedremo una ripresa nel settore dei viaggi e del turismo della regione e tutti i vantaggi economici che ne deriveranno”, ha affermato Walsh.

Walsh ha esortato i governi dell’Asia-Pacifico a continuare ad allentare le misure e a riportare alla normalità i viaggi aerei.

“Sostenere e, cosa più importante, accelerare la ripresa richiederà l’intero approccio dell’industria e dei governi. Le compagnie aeree stanno riportando i voli. Gli aeroporti devono essere in grado di gestire la domanda. I governi devono essere in grado di elaborare le autorizzazioni di sicurezza e altra documentazione per il personale chiave in modo efficiente”, ha affermato Walsh.

Walsh ha osservato che ci sono due grandi lacune nella ripresa dell’Asia-Pacifico: Cina e Giappone.

“Finché il governo cinese continuerà a mantenere il suo approccio zero-COVID, è difficile vedere la riapertura dei confini del Paese. Ciò tratterrà il pieno recupero della regione. Sebbene il Giappone abbia adottato misure per consentire i viaggi, non esiste un piano chiaro per la riapertura del Giappone per tutti i visitatori o turisti in entrata. È necessario fare di più per allentare ulteriormente le restrizioni di viaggio, iniziando con l’abolizione della quarantena per tutti i viaggiatori vaccinati e rimuovendo sia i test aeroportuali all’arrivo che il limite giornaliero di arrivo. Esorto il governo del Giappone a compiere passi più audaci verso il recupero e l’apertura dei confini del Paese”, ha affermato Walsh.

Walsh ha anche invitato i governi dell’Asia-Pacifico a sostenere gli sforzi di sostenibilità del settore. “Le compagnie aeree si sono impegnate a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Una chiave del nostro successo saranno i governi che condivideranno la stessa visione. Ci sono grandi aspettative che i governi concordino un obiettivo a lungo termine all’Assemblea ICAO entro la fine dell’anno. Raggiungere net zero richiede che tutti si assumano le proprie responsabilità. Tra le cose più importanti che i governi dovrebbero fare vi è l’incentivare la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Le compagnie aeree hanno acquistato ogni goccia di SAF disponibile. Sono in corso progetti che vedranno un rapido aumento della produzione di SAF nei prossimi anni. Vediamo che il SAF contribuisce al 65% della mitigazione necessaria per raggiungere net zero nel 2050. Ciò richiederà ai governi di essere molto più proattivi”, ha affermato Walsh.

Walsh ha riconosciuto che ci sono stati sviluppi positivi in Asia-Pacifico. Il Giappone ha impegnato fondi considerevoli per green aviation initiatives. La Nuova Zelanda e Singapore hanno deciso di collaborare sui green flights. “Il Singapore cross industry International Advisory Panel su un sustainable aviation air hub è un esempio positivo da adottare per altri stati”, ha affermato Walsh.

Walsh a anche invitato l’ASEAN e i suoi partner a fare di più, in particolare sulla ricerca di opportunità nella regione per espandere la produzione di SAF.

(Ufficio Stampa IATA)