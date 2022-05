Qatar Airways e Malaysia Airlines svelano una partnership strategica rafforzata

Qatar Airways e Malaysia Airlines svelano la tabella di marcia che delinea la fase successiva della loro partnership strategica, dopo l’annuncio di Malaysia Airlines di lanciare un servizio non-stop da Kuala Lumpur a Doha dal 25 maggio. I due partner amplieranno significativamente la loro cooperazione in codeshare, consentendo ai passeggeri di godere di una connettività senza interruzioni attraverso i loro principali hub a Kuala Lumpur e Doha.

L’espansione del codeshare, che aggiunge 34 destinazioni alle 62 codeshare destinations esistenti, segna un’altra pietra miliare nella relazione di lunga data tra i vettori dei due paesi e i partner oneworld. L’accordo avvantaggia i viaggiatori di tutto il mondo che avranno accesso a una rete combinata molto più ampia e godranno di un’esperienza di viaggio senza interruzioni su entrambe le compagnie aeree con un unico biglietto, che include procedure di check-in, imbarco e controllo bagagli, vantaggi per i frequent flyer e lounge access per l’intero viaggio.

A partire dal 25 maggio 2022, i clienti che volano sul nuovo servizio Kuala Lumpur-Doha di Malaysia Airlines avranno accesso a 62 destinazioni in codeshare all’interno dell’ampia rete di Qatar Airways verso Medio Oriente, Africa, Europa e Nord America. Allo stesso modo, i clienti Qatar Airways che viaggiano da Doha a Kuala Lumpur possono trasferirsi senza problemi verso 34 destinazioni di Malaysia Airlines, inclusa l’intera rete nazionale e i mercati chiave in Asia, come Singapore, Seoul, Hong Kong e Ho Chi Minh City, previa approvazione governativa.

Collegando entrambi i network, i partner si stanno sforzando di sviluppare Kuala Lumpur come uno dei principali hub aeronautici nella regione del sud-est asiatico, collegando Malesia, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda con il Medio Oriente, l’Europa, le Americhe e l’Africa. Inoltre, Qatar Airways e Malaysia Airlines sfrutteranno le sinergie in più aree di business e svilupperanno prodotti innovativi a vantaggio dei loro clienti in tutto il mondo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Condividiamo uno stretto e profondo legame con Malaysia Airlines e accogliamo con favore il loro nuovo servizio non-stop tra Kuala Lumpur e la nostra casa a Doha, l’Hamad International Airport. Con questa partnership strategica ci impegniamo a fornire maggiore scelta e connettività ai nostri clienti in tutto il mondo. Stiamo vivendo un nuovo ottimismo nei viaggi aerei e ci aspettiamo un forte rimbalzo della domanda globale. Con la nostra partnership dinamica con Malaysia Airlines, miriamo a fornire un servizio senza precedenti e un’esperienza di viaggio superiore per i nostri clienti”.

Il capitano Izham Ismail, Malaysia Airlines Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di approfondire la nostra cooperazione con il nostro partner oneworld di lunga data Qatar Airways, per avvicinare il mondo ai nostri clienti con più scelte e flessibilità, servizi eccezionali e prodotti innovativi, pur mantenendo la massima sicurezza operativa, proprio mentre i passeggeri ricominciano a viaggiare dopo la riapertura delle frontiere. Mentre entriamo nella fase endemica, questa cooperazione strategica mostra l’impegno di entrambi i vettori nell’offrire una gamma senza rivali di servizi a valore aggiunto ai passeggeri e riflette l’agilità e la resilienza nell’affrontare le sfide della pandemia. Questa partnership è opportuna nei nostri sforzi per aumentare il traffico aereo e accelerare la ripresa ai livelli pre-pandemia, migliorando al contempo la visibilità del nostro brand globale”.

La cooperazione rafforzata includerà anche reciprocal loyalty benefits che consentono ai membri Privilege Club di Qatar Airways di accumulare e riscattare punti Avios quando volano con Malaysia Airlines, con vantaggi simili per i membri di Malaysia Airlines Enrich quando viaggiano con i servizi di Qatar Airways. I membri Privilege Club ed Enrich godranno anche di una vasta gamma di altri vantaggi esclusivi, a seconda del tier status, come accesso gratuito alla lounge, franchigia bagaglio extra gratuita, check-in prioritario, imbarco prioritario e consegna prioritaria del bagaglio su Malaysia Airlines e Qatar Airways.

La partnership strategica di Malaysia Airlines e Qatar Airways si è evoluta progressivamente a partire dal 2001. Le compagnie hanno ampliato in modo significativo la partnership collaborativa con la firma di un memorandum d’intesa nel febbraio 2022 per sfruttare i reciproci punti di forza dei network e fornire un solido accesso ai passeggeri per viaggiare verso nuove destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)