ENAC eroga il saldo dei ristori per i danni da Covid-19 a società di gestione aeroportuale e handler: contributi per un totale di 625 milioni di euro

L’ENAC prosegue nel sostegno alla ripresa del settore aeroportuale: dopo aver erogato a gestori e handler l’anticipo del 50% del valore del danno indicato nelle rispettive istanze di ristoro e aver ultimato le attività istruttorie su oltre 70 domande presentate, l’Ente ha pagato il saldo del contributo integrale per un importo complessivo finale pari a circa € 625.000.000.

Il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, ha espresso la propria soddisfazione: “L’ENAC ancora una volta ha saputo essere vicino alle imprese del settore che hanno subito il pesante impatto dovuto alla pandemia. Dopo la forte crisi, il comparto è pronto a rialzare la testa e a riprendere ad accompagnare i milioni di passeggeri che, come tutti noi, stanno ricominciano a volare. Abbiamo ancora 75 milioni di euro residui da assegnare per favorire la ripresa del traffico, che speriamo sia duratura. Proporremmo al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ulteriori iniziative che possano accelerare la definitiva ripartenza, a favore della qualità dei servizi e tenendo sempre in considerazione la soddisfazione dei passeggeri e la tutela dei loro diritti”.

(Ufficio Stampa ENAC)