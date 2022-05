ITA Airways: ‘Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio’ agli IMA Awards 2022

ITA Airways si è aggiudicata ieri il prestigioso riconoscimento di ‘Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio’ durante la premiazione degli IMA – Italian Mission Awards, l’evento organizzato dalla casa editrice Newsteca, che si è svolto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

L’evento dell’IMA rappresenta l’appuntamento d’obbligo per i protagonisti del mondo del business travel come testimoniano i numeri dell’edizione di quest’anno: 270 partecipanti tra travel manager e supplier, per un totale di 118 aziende, e 30 premi consegnati ad altrettanti vincitori, scelti in una short list di 83 finalisti.

ITA Airways è stata premiata nella categoria Trasporto Aereo con la seguente motivazione ‘Azienda giovane, ma composta da persone con vasta esperienza nel settore turistico, propone ai viaggiatori d’affari un servizio curato in ogni dettaglio’.

Hanno ritirato il premio Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways, Benedetto Mencaroni, Head of National Sales di ITA Airways e Gianluca Della Torre, Area Manager Business Sales Italy di ITA Airways.

“Aver ottenuto questo riconoscimento rappresenta per ITA Airways la conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione grazie ad un’offerta sempre più incentrata sulle necessità della clientela d’affari da cui recepiamo forti segnali di apprezzamento. Stiamo muovendo passi importanti anche nel mercato business finalmente in ripresa post pandemia”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways.



(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)